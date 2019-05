Hazard už rozhodol o svojej budúcnosti, ale verdikt oznámi až neskôr

Na archívnej snímke futbalista Chelsea Londýn Eden Hazard. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. mája (TASR) - Belgický futbalový útočník Eden Hazard informoval jeho klub Chelsea Londýn, že sa už rozhodol ohľadom jeho budúcnosti. Verejné oznámenie, či zostane na Stamford Bridge aj v budúcej sezóne však bude nasledovať až neskôr. Pravdepodobne až po finále Európskej ligy UEFA 2018/2019, v ktorom sa v Baku 29. mája stretnús mestským rivalom Arsenalom Londýn. Hazarda spájajú s letným prestupom do Realu Madrid.Dvadsaťosemročný belgický reprezentant má s Chelsea už len rok platnú zmluvu. Do klubu prišiel z Lille v roku 2012 za 32 miliónov libier. Po bezgólovej remíze na pôde Leicestru City v nedeľnom záverečnom kole Premier League Hazard potvrdil, že jeho rozhodnutie už padlo.citovala agentúra AFP Hazarda, ktorý po zápase adresoval bozky fanúšikom Chelsea, ktorí ho prosili, aby zostal.Keď sa žurnalisti pýtali, či verdikt oznámi až po finále EL, odvetil:Svetlo nevniesol do "ságy" ani taliansky tréner Chelsea Maurizio Sarri:povedal Sarri, ktorý dostal tím do Ligy majstrov 2019/2020 z tretieho miesta v PL.