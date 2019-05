PETER SAGAN JE VÍŤAZOM 1. ETAPY NA OKOLO KALIFORNIE

Sacramento 13. mája - Slovenský cyklista Peter Sagan zvíťazil v nedeľňajšej prvej etape 14. rončíka Okolo Kalifornie. Úvodných 143 kilometrov v Sacramente zvládol za 3:14:10 hodiny. Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Bora-hansgrohe si vo svojej desiatej účasti na pretekoch pripísal sedemnáste etapové víťazstvo.



Na druhom mieste skončil domáci Travis McCabe (Floyd's Pro Cycling), tretí bol Nemec Max Walscheid zo Sunwebu. Erik Baška sa umiestnil na deviatej priečke s mankom štyroch sekúnd a Juraj Sagan zaostal za bratom o 51 sekúnd a klasifikovali ho na 119. pozícii.



Úvodná etapa mala rovinatý charakter. Krátko po štarte sa sformoval prvý únik štvorčlennej skupiny, ktorá si postupne utvorila náskok jeden a pol minúty. Pelotón však dokázal manko postupne zlikvidovať, definitívne sa mu to podarilo 20 km pred cieľom. V záverečnom šprintérskom súboji uspel Peter Sagan a dostal sa priebežne na čelo celkové poradia. Zároveň získal zelený dres pre lídra bodovacej súťaže.



"Je to veľmi cenné víťazstvo, nielen pre mňa, ale pre celý tím. Pascal Ackerman dominoval na Giru a mne sa darilo v Kalifornii. Ďakujem všetkým v tíme za podporu, urobili kus dobrej roboty. Kontrolovali celé preteky a poskytli mi výbornú pozíciu do záverečného šprintu. Je dobrý pocit zvíťaziť v prvej etape na mojich obľúbených pretekoch," povedal Peter Sagan na oficiálnom webe svojho tímu.

1. etapa Okolo Kalifornie (Sacramento, 143 km):



1. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) 3:14:10 h, 2. Travis Mccabe (USA/Tím USA), 3. Maximilian Walscheid (Nem./Team Sunweb, 4. Kristoffer Halvorsen (Nór./Team Ineos), 5. Michael Mörköv (Dán./ Deceuninck-Quick-Step), 6. Owain Doull (V. Brit./Team Ineos) - všetci rovnaká čas ako víťaz, 7. John Degenkolb (Nem./Trek - Segafredo), 8. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain-Merida), 9. Erik BAŠKA (SR/Bora-hansgrohe) 10. Jasper Philipsen (Belg./SAE Team Emirates) - všetci +4 s, ... 119. Juraj SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +51



Celkové poradie (po 1. etape):



1. P. SAGAN 3:14:00 h, 2. Mccabe +4 s, 3. Walscheid +6, 4. Halvorsen , 5. Mörköv, 6. Doull - všetci +10, 7. Tyler Stites (USA/Tím USA) +11, 8. George Bennett (Austr.) (Aus./Jumbo - Visma), 9. Laurens De Vreese (Belg./Astana) - obaja +13, 10. Degenkolb, ... 12. BAŠKA - obaja +14, 119. J. SAGAN +1:01 min