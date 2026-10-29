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29. októbra 2026
HaZZ odmieta tvrdenia SaS o podozrivých požiadavkách na sanitky, rozhodujúca je bezpečnosť vozidla
Tagy: Hasiči Sanitkový tender
Opozičná strana hovorí o podozrivých technických podmienkach súťaže aj jej priebehu. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v stredu upozornila na
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29.10.2026 (SITA.sk) - Opozičná strana hovorí o podozrivých technických podmienkach súťaže aj jej priebehu.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v stredu upozornila na tender týkajúci sa hasičských sanitiek za takmer 5,8 milióna eur. Opozičná strana hovorí o podozrivých technických podmienkach súťaže, jej priebehu a podozrivom prepojení víťazného dodávateľa so spoločnosťou, ktorá figuruje v ďalšej preverovanej zákazke Ministerstva vnútra SR, a to na hasičské vozidlá za 46 miliónov eur. Za mimoriadne podozrivé označila strana aj samotné technické špecifikácie sanitiek.
„V podmienkach bol presne stanovený motor s výkonom 139 kilowattov, deväťstupňová prevodovka, takzvaná austrálska nadstavba a dokonca americké koľajničky na nosidlá. Podľa našich zistení tieto parametre výrazne zužujú okruh možných dodávateľov. Výsledkom je kombinácia, ktorá smeruje ku konkrétnemu typu vozidla a konkrétnym výrobcom nadstavby. To vyvoláva vážne podozrenie, že súťaž nebola nastavená na čo najširšiu konkurenciu,“ upozornil poslanec SaS Juraj Krúpa.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) odmieta tvrdenia, ktoré zamieňajú požiadavky na bezpečnosť a funkčnosť sanitných vozidiel s požiadavkami na konkrétneho výrobcu alebo krajinu pôvodu. Technická špecifikácia podľa hasičov vychádza z dlhodobých skúseností hasičských ambulancií a z podmienok, v ktorých zasahujú.
Špecifikácia podľa hasičského zboru nepožaduje „austrálsku nadstavbu“ ani koľajnicový systém amerického pôvodu. Požaduje samostatnú skriňovú samonosnú nadstavbu z nekorodujúceho materiálu s určenými bezpečnostnými a funkčnými vlastnosťami. Krajina jej výroby nie je technickou požiadavkou. Podklady podľa zboru zároveň pripúšťajú ekvivalentné výrobky a rovnocenné normy, ktorými možno preukázať požadovanú úroveň bezpečnosti a funkčnosti.
Ako ďalej vysvetľuje HaZZ, fixačný koľajnicový systém slúži na bezpečné upevnenie zdravotníckej a záchranárskej techniky. Musí umožňovať ich usporiadanie podľa potrieb zásahu a zároveň zabezpečiť, aby upevnené predmety pri prudkom brzdení alebo náraze neohrozili pacienta ani posádku. Preto sú podľa hasičov súčasťou špecifikácie požiadavky na skúšky odolnosti a bezpečnosti upevnenia.
Rovnako výkon motora a počet prevodových stupňov sú podľa hasičského zboru v súťaži stanovené ako minimálne hodnoty. Nejde o požiadavku na presne stanovený výkon alebo presný počet stupňov. Vyššie hodnoty sú prípustné pri splnení ostatných technických požiadaviek. Požiadavky na podvozok a pohon podľa hasičov zohľadňujú hmotnosť plne vybaveného vozidla a potrebu jeho nasadenia aj mimo spevnených komunikácií.
HaZZ skriňové sanitné vozidlá používa dlhodobo. Tento typ nadstavby má podľa hasičov poskytovať priestor na ošetrenie pacienta, prácu posádky a bezpečné uloženie zdravotníckeho a zásahového vybavenia. Technická špecifikácia preto podľa hasičov podrobne upravuje aj elektroinštaláciu, vykurovanie, chladenie, vetranie, komunikačné prostriedky a zdravotnícku, hasičskú či lezeckú výbavu.
„Pri odbornom posudzovaní treba hodnotiť konkrétne požiadavky aj možnosti ich rovnocenného splnenia. Samotný odkaz na zahraničný skúšobný štandard nemožno vydávať za určenie krajiny pôvodu výrobku. Pre HaZZ je rozhodujúce, aby vozidlo spĺňalo požadované bezpečnostné a funkčné vlastnosti a poskytovalo spoľahlivé podmienky na záchranu života a zdravia,“ uzavrel hasičský zbor.
Zdroj: SITA.sk - HaZZ odmieta tvrdenia SaS o podozrivých požiadavkách na sanitky, rozhodujúca je bezpečnosť vozidla © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v stredu upozornila na tender týkajúci sa hasičských sanitiek za takmer 5,8 milióna eur. Opozičná strana hovorí o podozrivých technických podmienkach súťaže, jej priebehu a podozrivom prepojení víťazného dodávateľa so spoločnosťou, ktorá figuruje v ďalšej preverovanej zákazke Ministerstva vnútra SR, a to na hasičské vozidlá za 46 miliónov eur. Za mimoriadne podozrivé označila strana aj samotné technické špecifikácie sanitiek.
Špecifické požiadavky
„V podmienkach bol presne stanovený motor s výkonom 139 kilowattov, deväťstupňová prevodovka, takzvaná austrálska nadstavba a dokonca americké koľajničky na nosidlá. Podľa našich zistení tieto parametre výrazne zužujú okruh možných dodávateľov. Výsledkom je kombinácia, ktorá smeruje ku konkrétnemu typu vozidla a konkrétnym výrobcom nadstavby. To vyvoláva vážne podozrenie, že súťaž nebola nastavená na čo najširšiu konkurenciu,“ upozornil poslanec SaS Juraj Krúpa.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) odmieta tvrdenia, ktoré zamieňajú požiadavky na bezpečnosť a funkčnosť sanitných vozidiel s požiadavkami na konkrétneho výrobcu alebo krajinu pôvodu. Technická špecifikácia podľa hasičov vychádza z dlhodobých skúseností hasičských ambulancií a z podmienok, v ktorých zasahujú.
Špecifikácia podľa hasičského zboru nepožaduje „austrálsku nadstavbu“ ani koľajnicový systém amerického pôvodu. Požaduje samostatnú skriňovú samonosnú nadstavbu z nekorodujúceho materiálu s určenými bezpečnostnými a funkčnými vlastnosťami. Krajina jej výroby nie je technickou požiadavkou. Podklady podľa zboru zároveň pripúšťajú ekvivalentné výrobky a rovnocenné normy, ktorými možno preukázať požadovanú úroveň bezpečnosti a funkčnosti.
Bezpečnosť
Ako ďalej vysvetľuje HaZZ, fixačný koľajnicový systém slúži na bezpečné upevnenie zdravotníckej a záchranárskej techniky. Musí umožňovať ich usporiadanie podľa potrieb zásahu a zároveň zabezpečiť, aby upevnené predmety pri prudkom brzdení alebo náraze neohrozili pacienta ani posádku. Preto sú podľa hasičov súčasťou špecifikácie požiadavky na skúšky odolnosti a bezpečnosti upevnenia.
Rovnako výkon motora a počet prevodových stupňov sú podľa hasičského zboru v súťaži stanovené ako minimálne hodnoty. Nejde o požiadavku na presne stanovený výkon alebo presný počet stupňov. Vyššie hodnoty sú prípustné pri splnení ostatných technických požiadaviek. Požiadavky na podvozok a pohon podľa hasičov zohľadňujú hmotnosť plne vybaveného vozidla a potrebu jeho nasadenia aj mimo spevnených komunikácií.
Dlhodobé používanie
HaZZ skriňové sanitné vozidlá používa dlhodobo. Tento typ nadstavby má podľa hasičov poskytovať priestor na ošetrenie pacienta, prácu posádky a bezpečné uloženie zdravotníckeho a zásahového vybavenia. Technická špecifikácia preto podľa hasičov podrobne upravuje aj elektroinštaláciu, vykurovanie, chladenie, vetranie, komunikačné prostriedky a zdravotnícku, hasičskú či lezeckú výbavu.
„Pri odbornom posudzovaní treba hodnotiť konkrétne požiadavky aj možnosti ich rovnocenného splnenia. Samotný odkaz na zahraničný skúšobný štandard nemožno vydávať za určenie krajiny pôvodu výrobku. Pre HaZZ je rozhodujúce, aby vozidlo spĺňalo požadované bezpečnostné a funkčné vlastnosti a poskytovalo spoľahlivé podmienky na záchranu života a zdravia,“ uzavrel hasičský zbor.
Zdroj: SITA.sk - HaZZ odmieta tvrdenia SaS o podozrivých požiadavkách na sanitky, rozhodujúca je bezpečnosť vozidla © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hasiči Sanitkový tender
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