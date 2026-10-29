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29. októbra 2026

Lavrov na rokovaní G20 v USA vystúpi proti sankciám a obchodným vojnám


Tagy: G20 Obchodná vojna protiruské sankcie Rusko-americké vzťahy Vojna na Ukrajine

Moskva kritizuje ekonomický tlak Západu, zároveň sa však pripravuje na ďalšie rokovania s Washingtonom o Ukrajine. Ruský minister zahraničných vecí



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russia_gas_summit_23975 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Moskva kritizuje ekonomický tlak Západu, zároveň sa však pripravuje na ďalšie rokovania s Washingtonom o Ukrajine.


Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vystúpi na nadchádzajúcom zasadnutí šéfov diplomacií skupiny G20 v Spojených štátoch proti medzinárodným sankciám, obchodným vojnám a narúšaniu dodávateľských reťazcov. Vo štvrtok to oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Príčiny medzinárodného napätia


Lavrov sa zúčastní na dvojdňovom rokovaní 30. a 31. októbra v Atlante, kde predstaví ruský pohľad na „hlavné príčiny medzinárodného napätia“.

Moskva chce kritizovať najmä „používanie ekonomických zbraní proti protivníkom vrátane sankcií, obchodných vojen a narúšania dodávateľských reťazcov“.

Na Rusko pritom západné krajiny uvalili rozsiahle sankcie po jeho invázii na Ukrajinu vo februári 2022.

Ruská diplomacia sa zároveň sťažovala na komplikácie pri príprave návštevy. Podľa ministerstva opäť narazila na „americké byrokratické prekážky a problémy s akreditáciami a vydávaním víz“.

Ruská vojna na Ukrajine


Lavrovova cesta prichádza pred plánovanými novembrovými rokovaniami predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a USA o možnom ukončení vojny.

Americký prezident Donald Trump sa tento mesiac dohodol s Vladimirom Putinom na čiastočnom uvoľnení sankcií umožňujúcom dodávky ruskej nafty na svetové trhy.

Washington pozval Putina aj na samit lídrov G20, ktorý sa uskutoční 14. a 15. decembra v Miami. Kremeľ zatiaľ nepotvrdil, či sa ruský prezident na podujatí zúčastní.


Zdroj: SITA.sk - Lavrov na rokovaní G20 v USA vystúpi proti sankciám a obchodným vojnám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: G20 Obchodná vojna protiruské sankcie Rusko-americké vzťahy Vojna na Ukrajine
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