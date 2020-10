HB Reavis je najväčší developer kancelárskych priestorov v EÚ!

Líder na trhu real estate v EÚ

14.10.2020 (Webnoviny.sk) -Čísla reprezentujú tak naše plánované, ako aj rozostavané projekty. Spolu je to viac ako 1 milión štvorcových metrov komerčných priestorov v šiestich európskych krajinách, vďaka čomu sme sa stali druhý rok po sebePrvé priečky sme obsadili aj v tohtočonom prieskume Euromoney zameranom na oblasť real-estate.Prieskumu sa zúčastníli významní hráči na trhu - developeri, poradcovia, investiční manažéri, banky a veľké korporáty, ktoré dané nehnuteľností používajú. Prieskum zisťoval, ktoré firmy sú podľa nich najlepšími poskytovateľmi realitných produktov a ich služieb za posledných 12 mesiacov. S HB Reavis sme získali až osem prvých miest v štyroch kategóriách. Agora Budapest či Nové Nivy , to je len časť z našich projektov vo výstavbe, ktoré rastú každým dňom . Pôsobíme v šiestich krajinách - vo Veľkej Británii, Poľsku, Česku, Maďarsku, Nemecku a samozrejme na Slovensku. Doposiaľ sme poskytli pracovné priestory pre viac ako 65 000 ľudí na ploche viac ako 1,3 milióna m² v hodnote 4,2 miliardy eur, pričom v pláne máme projekty v hodnote 6,6 miliárd eur na ploche 1,1 milióna m².Aj keď sa veľa ľudí oprávnene pýta, koľko kancelárskych priestorov budeme v post-COVID svete potrebovať, vďaka našim službám, ako napr. Qubes, máme po ruke hneď aj odpoveď. Stále rovnako, avšak snovými funkciami a vlastnosťami. Qubes , ktoré sa nachádzajú aj v najnovšom prírastku v našom portfóliu – Nivy Tower , ponúkajú flexibilné pracovné priestory pre stredne veľké firmy, čo znamená, že sú stále pripravené na prípadné rozšírenia či zmenšenia firmy podľa aktuálnej potreby. Vďaka tejto flexibilite vieme poskytovať atraktívne prenájmy, ktoré sú odpoveďou na dnešné časy.Okrem toho, niet pochýb, že čím dlhšie pracujeme z domu, tým viac si vážime výhody, ktoré pracovné priestory prinášajú, zvlášť ak sú dostatočne flexibilné a zohľadňujú naše potreby.V HB Reavis práve takéto priestory tvoríme. Pomáhame tak ľuďom byť produktívnejšími, podporujeme vzájomné spolupráce a popritom zlepšujeme aj zdravie ľudí. Naša firemná stratégia poskytovania pracovného priestoru ako služby (workspace as a service) sa tak ukazuje ako dobrá cesta, na ktorú sme sa vybrali pred troma rokmi. Overila ich aj súčasná náročná doba.Naši klienti, ale aj ľudia pracujúci v našich projektoch, si tak okrem samotnej budovy môžu kombinovať služby smart kancelárií Symbiosy , európskej coworkingovej siete HubHub , konzultanskej služby Origameo , ktorá vie, ako navrhnúť zdravý a efektívny pracovný priestor, či službu More , ktorá zabezpečuje recepciu typu concierge, bikesharing, či rôzne eventy podporujúce zdravý životný štýl.Prvá priečka je tak zároveň aj svedectvom jedinečného a osvedčeného prístupu našej spoločnosti k vytváraniu flexibilných pracovných priestorov pre všetky typy podnikania: od coworkingu a flexibilné kancelárie až po tradičné leasingy pre väčšie podniky.Všetky možnosti priestorov a služieb pokope sme nakombinovali v unikátnom projekte Nivy Tower , ktorá je súčasťou ekosystému Nové Nivy. Môžete tak napríklad využívať klasické priestory doplnené o flexibilné priestory v Qubes, s možnosťou podpory smart technológií Symbiosy a službami concierge či bikesharing od More by HB Reavis.Chcete vedieť viac? Napíšte nám Informačný servis