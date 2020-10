Prezidentka Čaputová dôveruje opatreniam, rozhodovanie by však malo byť na základe faktov

Situácia si žiada inú komunikáciu

Ľudia nepotrebujú vidieť konflikt

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dôveruje prijatým opatreniam, bezpochyby je však potrebné, aby sa vláda alebo krízový štáb rozhodovali na základe dát. Uviedla to v Televíznych novinách na TV Markíza.Ako ďalej priblížila, podľa prezidentky je dôležité správne rozhodnutie opreté o fakty a tiež správna komunikácia a zdôvodnenie verejnosti, prečo sa vláda či krízový štáb rozhodol tak, ako sa rozhodol pri prijímaní konkrétnych opatrení.Hlava štátu považuje za dôležité, aby okrem opatrení a obmedzení boli komunikované aj kroky pomoci ľuďom, ktorých sa to bezprostredne dotýka.V tejto súvislosti si preto pravidelne pozýva do Prezidentského paláca odborníkov a priamo „z prvej ruky“ si pýta informácie, ktoré potrebuje vedieť. Prezidentka však vidí isté rezervy v komunikácii vlády.„Krízová situácia si vyžaduje osobitný prístup a je potrebná krízová komunikácia. Opatrenia majú byť oznamované pokojným a vecným spôsobom. Majú byť tiež zdôvodnené, zrozumiteľné a včasné,“ vysvetlila Čaputová.Hlava štátu na záver dodala, že ľudia nepotrebujú vidieť konflikt a je podľa nej potrebné do spoločnosti vniesť skôr upokojenie a istotu, že situácia je pod kontrolou.„Vnímam, že spoločnosť je istým spôsobom rozdelená, preto je potrebné vniesť do spoločnosti upokojenie, dať tomu viac vecného tónu a skôr spoločnosť spájať než rozdeľovať,“ skonštatovala prezidentka.