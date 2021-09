HB Reavis postavil Bratislave novú autobusovú stanicu

Autobusová stanica na svetovej úrovni

Zelená strecha - miesto pre každého

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 (Webnoviny.sk) -Spolu s otvorením Nív sa od 30. septembra spúšťa aj prvý podzemný kruhový objazd na Slovensku. Dostanete sa ním do podzemného parkoviska či na Alza Drive. K dispozícii je celkovo 2 150 parkovacích miest, z čoho takmer polovica sa nachádza v parkovacom dome s vjazdami z ulíc Mlynské nivy a od VÚB banky. Ďalšie parkovacie miesta sa nachádzajú na poschodí, odkiaľ sa pohodlne dostanete zase priamo na strechu či do obchodného centra.Chodci sa do Nivy centra dostanú troma hlavnými vstupmi - od VÚB, Nivy Tower a zo strany Páričkovej. Cyklisti okrem nových bezpečných cyklochodníkov využijú aj prvú plne automatizovanú cyklovežu v Bratislave.Autobusová stanica v letiskovom štandarde prinesie na 1. podzemnom podlaží 36 nástupísk, 7 výstupísk a 86 stojísk pre autobusy s bezbariérovým prístupom. Vstup do stanice bude možný nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni. Čakáreň je vybavená nabíjačkami, o príchodoch a odchodoch informujú moderné LCD a LED panely. Samozrejmosťou je bezplatná wi-fi sieť a priamo na podlaží sa nachádza aj supermarket Lidl či showroom alza.sk , kde si každý cestujúci pred cestou rýchlo nájde, čo práve potrebuje.Na Nivy sa vráti aj Pošta, čo oceňujú najmä obyvatelia priľahlých štvrtí, ale pribudne aj zákaznícka zóna SPP či stanica Polície SR. Knihomoľov určite poteší Martinus so špeciálnou detskou zónou a bezlepková pekáreň Yeme, ktorá doplní ich klasický koncept potravín. Samozrejmosťou je množstvo ďalších služieb v podobe pobočiek bánk a operátorov, či pestré zloženie značiek s vlajkovými prevádzkami v kombinácii s novými menami.Samotná strecha Nív je destináciou samou o sebe. Verejný priestor je rozdelený do zón, ktoré pretína 550 metrov dlhý bežecký okruh. Kto nemá chuť behať sa vie dookola prejsť aj po chodníku, či čas využiť aktívnejšie na 2 workoutových cvičiská. Komunity podporí grilovacia zóna či komunitná záhrada, na svoje si prídu aj deti, ktoré majú k dispozícii trampolíny, ale aj jedinečné ihrisko s motívom slnečnej sústavy. Na streche má svoje stabilné miesto viac ako 130 vzrastlých stromov, desiatky rastlín, ale aj množstvo lavičiek a oddychových kútov s USB nabíjačkami.HB Reavis tak do hlavného mesta prináša skutočné nový štandard cestovania, nakupovania, trávanie voľného času a celkovo tak aj novú kvalitu života, ktorú si Bratislava zaslúži. Všetky náklady na mestotvorný projekt Nivy investor HB Reavis hradil z vlastných zdrojov. Práce na projekte trvali viac ako 4 roky. Vo finále však bude nová autobusová stanice slúžiť minimálne tak dlho, ako tá predchádzajúca.Informačný servis