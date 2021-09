Poľsko chce predĺžiť výnimočný stav na hranici s Bieloruskom, o vstup do krajiny sa pokúsilo viac ako 10-tisíc ľudí

Rusko je čoraz dôležitejší bod

Veľmi napäté situácie

Varšava postavila plot

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Poľský minister vnútra plánuje navrhnúť predĺženie výnimočného stavu na poľsko-bieloruských hraniciach. Ten pre prílev migrantov vyhlásili začiatkom septembra na 30 dní. Mariusz Kaminski ho chce predĺžiť o ďalších 60 dní.Kaminski v pondelok povedal novinárom, že od augusta zaznamenali 9 400 pokusov o nelegálne prekročenie hranice z Bieloruska, pričom 8 200 z nich zmarili. V detenčných centrách podľa jeho slov zadržiavajú okolo 1 200 ľudí, ktorých prichytili pri pokuse o vstup do Poľska.Šéf poľského rezortu vnútra tiež predstavil zistenia špeciálnych služieb, podľa ktorých telefóny niektorých zadržaných ukazujú dôkazy ich zločineckej minulosti vrátane väzieb na teroristické organizácie alebo na Rusko.Materiály „naznačujú, že Rusko sa ukazuje ako čoraz dôležitejší bod na nelegálnej migračnej ceste do Poľska a Európskej únie. Niektorí zo zadržaných mali fotografie, ktoré dokumentujú ich dlhodobý vzťah s Ruskom“, uvádzajú špeciálne služby vo vyhlásení s tým, že prítomnosť takýchto osôb „môže predstavovať vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť“. Agentúra AP uvádza, že tieto tvrdenia nebolo možné overiť.Minister obrany Mariusz Blaszczak zase obvinil bieloruské sily z provokačnej činnosti, napríklad strieľania do vzduchu či mierenia zbraňami na poľských vojakov. Tieto incidenty by mohli viesť k veľmi napätým situáciám, dodal.Poľsko, Litva a Lotyšsko, členské štáty Európskej únie na jej východnej hranici s Bieloruskom, obviňujú režim v Minsku z podporovania nelegálnej migrácie ľudí z Blízkeho východu a Afriky na ich územie, aby destabilizovali blok a spôsobili v ňom chaos.Varšava na prílev migrantov zareagovala posilnením hraníc vojakmi aj žiletkovým plotom. Väčšina migrantov sa chce dostať do Nemecka a niektorí zjavne prešli hranicu bez povšimnutia.Prísne kroky v pohraničí majú u Poliakov zväčša podporu, no so správami o piatich úmrtiach migrantov a ľuďoch, ktorí sú týždne uviaznutí v oblasti, ich ľudskoprávni aktivisti označujú za nehumánne. Niekoľko aktivistov v pondelok začalo protestovať v sídle poľského Červeného kríža vo Varšave, ktorý podľa nich robí málo na pomoc migrantom.