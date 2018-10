HB Reavis Slovakia má nového CEO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

prišiel do HB Reavis v roku 2007. Ako člen predstavenstva HB Reavis Poľsko zohral dôležitú úlohu pri obchodných úspechoch spoločnosti na tomto trhu. Od roku 2017 bol členom predstavenstva HB Reavis Group, pričom mal na starosti slovenský a poľský trh a zároveň aj oddelenia developmentu v rámci skupiny HB Reavis. Pred príchodom do HB Reavis pracoval pre realitného developera Saller Group a pôsobil ako manažér nákupného centra Galéria v Košiciach. René je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a je držiteľom inžinierskeho titulu v odbore podnikového manažmentu. Povedie viac ako 150 členný slovenský tím počas vzrušujúcej práce na budovaní štvrte Nové Nivy v Bratislave, ktorá mestu prinesie unikátny ekosystém firiem a služieb."V Bratislave, spoločne s tímom viac ako 150 profesionálov, stojíme pred vzrušujúcou výzvou. Budujeme novú štvrť, Nové Nivy, ktoré sa stanú skutočným srdcom mesta, vďaka unikátnemu ekosystému firiem a komunít. Napĺňame myšlienky našej firemnej misie vytváraním ucelenej zóny, kde môžu ľudia a firmy interagovať v premyslenom priestore, dizajnovanom pre prácu, život a zábavu,” povedal René Popík, nový výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia.za svoje viac ako 20 ročné pôsobenie v HB Reavis výrazne prispel k rozvoju spoločnosti a jej aktivít na Slovensku aj v Čechách. Podarilo sa mu naštartovať výstavbu v zóne Nové Nivy, ktorá Bratislave prináša nové srdce mesta.Na Nových Nivách okrem už existujúcich projektov ako CBC a Twin City postupne rastie aj nová autobusová Stanica Nivy, ktorá svojim charakterom bude pripomínať skôr letiskový terminál, administratívna veža Nivy Tower so strešnou reštauráciou s dychberúcimi výhľadmi na Bratislavu, či projekt Mlynské Nivy Košická, ktorý sa stane centrom technologicko-startupovej komunity.Pod novým vedením bude HB Reavis Slovakia pokračovať vo svojej stratégii s cieľom vytvárať skutočne výnimočné kancelárie a komerčné priestory so zameraním sa na ľudí, podporujúc produktivitu, kvalitný život a celkové zážitky pre tých, ktorí ich využívajú, s dôrazom na okolité komunity.