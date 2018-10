A. Danko po stretnutí šéfov parlamentov: Sme odkázaní na spoluprácu

Na archvínej snímke predseda parlamentu SR Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kroměříž 4. októbra (TASR) – Len silná Európska únia (EÚ) môže byť partnerom veľmocí ako sú USA, Rusko alebo Čína. Vyhlásil to vo štvrtok predseda Národnej rady SR Andrej Danko na stretnutí šéfov parlamentov Slavkovskej spolupráce v českom meste Kroměříž, kde zdôraznil potrebu spolupráce aj diskusie o budúcnosti EÚ.Spolu s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radkom Vondráčkom a predsedom Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgangom Sobotkom diskutoval o slovenskom predsedníctve vo V4 i aj o rakúskom predsedníctve v Rade EÚ.povedal Danko. V4 považuje za pragmatickú platformu na podporu spoločných záujmov.Predseda slovenského parlamentu poukázal na potrebu diskusie o budúcnosti Únie.zhrnul.Danko ďalej doplnil, že pre Európsku úniu neexistuje iná cesta, než držať spolu a ďalej rozvíjať spoluprácu, Únia musí starostlivo dbať o dôveru verejnosti.Vondráček uviedol, že cieľom stretnutia bolo podporiť postavenie zúčastnených krajín v strednej Európe aj ich spoluprácu.povedal.Rakúsko si pre predsedníctvo stanovilo tri hlavné prioritné oblasti.konštatoval Sobotka. Danko ocenil odhodlanie, s akým sa Rakúsko pustilo do svojho predsedníctva v Rade EÚ.Ďalšími témami rozhovorov boli nové možnosti pre rozvoj parlamentnej dimenzie Slavkovskej spolupráce, či medziparlamentná spolupráca v regióne. Diskutovalo sa aj o etickom kódexe pre poslancov, či o možnostiach návštevníckych programov v jednotlivých parlamentoch.Na rokovaní sa zdôraznila potrebná úloha národných parlamentov. Podľa lídrov Slavkovského formátu musia národné parlamenty využiť všetky dosiaľ dostupné nástroje na to, aby mohli aktívne, včas a zodpovedne vystupovať v procese tvorby európskych legislatívnych návrhov.spresnil Danko.Slavkovskú spoluprácu považuje za užitočný formát regionálnej spolupráce, či už ako nástroj pre realizáciu konkrétnych projektov v dohodnutých oblastiach, akou je dopravná infraštruktúra, duálne vzdelávanie, priemysel alebo energetická bezpečnosť a koordinácia európskych záležitostí, alebo ako konzultačnú platformu v európskej agende.