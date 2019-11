HC'05 Banská Bystrica - HKM Zvolen 1:2 v 22. kole

Na snímke vľavo Vladimír Mihálik (Banská Bystrica) a Judd Blackwater (Nitra), foto z archívu. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen uspeli v šlágri nedeľného 22. kola Tipsport Ligy na ľade obhajcu titulu HC'05 iClinic Banská Bystrica 2:1. Oba góly dali už v prvej tretine a k svojmu súperovi sa v tabuľke priblížili na päť bodov.1:2 (0:2, 0:0, 1:0)57. Southorn (Jääskelainen) - 6. M. Halama (Thompson, Švarný), 9. Kelemen (Štrauch). Rozhodovali: Štefik, P. Stano – Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení na 2 min: 12:13, navyše: Hrnka 10 min za vrazenie na mantinel, Lamper 10+DKZ za nešportové správanie, Ďatelinka 10 min za zhodenie rukavíc, Nemčík 10 min za nešportové správanie – Betker 10 min za zhodenie rukavíc, S. Petráš 5+DKZ za napadnutie, Marcinek 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2841 divákov (vypredané)Beskorowany – Mihálik, Southorn, J. Brejčák, Ďatelinka, Cardwell, Nemčík, Zubák – Jääskelainen, Marek Slovák, Hickmott - Bartánus, A. Šťastný, Šille - Hrnka, Bubela, Lamper – Gabor, Tamáši, Kabáč – Fafrák (od 17. min)T. Tomek – Corrin, Betker, S. Tomko, Švarný, Drgoň, Maier, Fatul – Štrauch, Špirko, Kelemen – B. Mráz, M. Halama, Thompson - McPherson, Trotter, Bonis – Marcinek, S. Petráš, Tibenský - KoleničÚradujúci majster nastúpil s Marekom Slovákom, ktorého si vypožičal z Bratislavy, keďže sa zranil Mário Lunter. Začiatok zápasu bol opatrný, previazaný taktikou. Zmenil to až úvodný gól, keď v 6. minúte Marco Halama nahodil puk do modrej a Beskorowanymu nečakane prepadol za čiaru – 0:1. Zvolenčania ťažili aj z druhej chyby domácich. Tí zle striedali, a tak po prihrávke Štraucha sa presadil voľný Kelemen z metra na 0:2. V polovici prvej tretiny mal šancu hosťujúci Bonis z medzikružia a na opačnej strane nebezpečne zakončil z protiútoku Jääskelainen. Potom hrali hokejisti spod Pustého hradu presilovku, ale mohli v nej najprv inkasovať po prieniku Kabáča. Tomek bol však pozorný. Tretí gól mali na hokejke Bonis, vystrelil do žrde a Thompsona bravúrne vychytal domáci brankár. V 15. minúte po faule Hrnku na Koleniča sa strhla bitka medzi Lamperom a Tomkom a dlhšie sa nehralo. Lamper dostal za nešportové správanie trest do konca stretnutia, ale Zvolenčania presilovku nevyužili.Aj v druhej tretine sa často prerušovalo, duel pred vypredaným hľadiskom poznačilo viacero šarvátok, nervozita sa dala krájať. Zaujala najmä pästná výmena bez rukavíc v podaní Ďatelinku a Betkera, ale bola to skôr pasovačka ako box. Viac šancí mali domáci, ale Tomek chytal spoľahlivo. Postupne si poradil s koncovkami Slováka, Šilleho, Zubáka aj Brejčáka. Veľkú príležitosť mal tiež Šťastný, ale namieril tesne vedľa. Zaujal aj počin zvolenského útočníka Tibenského, ktorý sa čestne priznal, že nebol faulovaný a verdikt trestu pre bystrického hokejistu arbiter zmenil, čo sa stretlo s nepochopením nového kanadského kouča HKM Nachbaura.V tretej tretine aktivita úradujúceho majstra pokračovala, miestami si utvoril tlak, chýbali však vyložené príležitosti. Tú mal naopak v oslabení súper, konkrétne Špirko, ale zoči–voči Beskorowanymu neuspel. "Barani" hrali dve presilovky za sebou, ale iba Cardwell mal tutovku, Tomeka však z metra nepokoril. Tretí gól mal potom na hokejke Zvolenčan Štrauch, ktorý sa voľný zblízka nepresadil, keď sa pekne preštrikoval pred bránku. V 56. minúte sa pre zmenu Petráš natlačil pred domácu bránku, ale zbúral v nej iba Beskorowanyho a puk do siete nedostal. Znova sa strhli šarvátky a provokácie, čo si odniesol trestom do konca stretnutia Petráš. Banskobystričania hrali päťminútovú presilovku a v nej znížili tvrdou strelou Southorna spoza kruhu na 1:2. O pár sekúnd sa však o väčšiu šancu na vyrovnanie pripravili vylúčením Bartánusa. Aj napriek tomu domáci odvolali brankára a hrali v závere šiesti proti štyrom, ale vytúžený gól nedali.