Hokej-TL: HC Nové Zámky - Dukla Ingema Michalovce 5:6 v 22. kole

HK Dukla Ingema Michalovce, foto z archívu.

Nové Zámky 17. novembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v zápase nedeľného 22. kola Tipsport Ligy na ľade HC Mikron Nové Zámky 6:5. Skóre otočili v tretej tretine, v ktorej rozhodli dvoma gólmi, že domáci zostanú na poslednom mieste v tabuľke.5:6 (1:3, 4:1, 0:2)Góly: 20. Hruška (Mikula, Andisík), 30. Rogoň (Urban, Drtina), 34. Stupka (Pospíšil), 38. Fereta (Hruška), 40. Rogoň (Hruška) - 7. Kolba (Safaralejev, Hričina), 11. Spilar (Giľák, Galamboš), 12. Linet (Safaralejev, Hričina), 40. Galamboš (Giľák), 43. Mašlonka (Ventelä, Spilar), 50. Mašlonka (Dalhuisen). Rozhodovali: Lokšík, Juhász - D. Konc ml., Soltész, vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše: Pospíšil 10 min osobný trest za bitku - Lalancette 10 min osobný trest za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 964 divákov: Kristín (12. Pavlas) – Hatala, Ordzovenský, Pavúk, Mikuš, Drtina, Šmach, Fereta – Pospíšil, Hruška, Stupka – Bajtek, Fábry, Múčka – Rogoň, Urban, Jurík – Mikula, Andrisík: Trenčan (34. Surák)- Ventelä, Dalhuisen, Kolba, Mesikämmen, Novický, Vorobjev, Zekucia - Mašlonka, Lalancete, Juusela - Spilar, Galamboš, Giľák - Hričina, Linet, Safaralejev - Hvila, Toma, MesarošSúboj posledného mužstva tabuľky s nováčikom ligy sa začal v rýchlom tempe. Ako prví mohli udrieť domáci, ale Jurík nezakončil efektívne. V dobrej pozícii sa ocitol aj hosťujúci Juusela, ale vypálil len do Kristína. Prešlo 6 minút a hostia sa dostali do vedenia. Kolba dostal prihrávku na pravý kruh v útočnom pásme a bez prípravy prestrelil domáceho brankára. O 4 minúty neskôr založili Michalovčania rýchly útok, na konci ktorého gólovo zakončil skúsený Spilar. Prešlo len 39 sekúnd a Michalovčania strelili tretí gól. Linet dostal prihrávku spoza bránky od Safaralejeva a neomylne zvýšil náskok hostí. Domáci na to zareagovali výmenou brankára, Kristína nahradil Pavlas. Úvodné dejstvo sa nieslo v réžii nováčika ligy, napriek tomu sa tesne pred koncom tretiny presadili aj domáci vďaka Hruškovmu teču Mikulovej strely.Hráči Nových Zámkov nastúpili do druhej tretiny ako vymenení a s jasným cieľom znižiť náskok súpera, z úvodných príležitostí však gólovo nazapršalo. V 24. minúte sa v zápase po prvý raz vylučovalo. Po faule Giľaka získali výhodu početnej výhody Novozámčania, ale Trenčana v bránke hostí výraznejšie neohrozili. O niekoľko okamihov sa pomer síl na ľade vymenil a hostia mohli pridať z hokejky Safaralejeva štvrtý gól. Pavlas si však svoju bránku postrážil. K slovu sa dostali opäť domáci. Urban vyslal strelu na Trenčana, ktorý puk neudržal a Rogoň ho upratal do bránky. Domáci zvýšili obrátky a dočkali sa odmeny. Pospíšil vysunul Stupku na útočnej modrej čiare, ten svoj nájazd na Trenčana premenil a vyhnal ho z bránky. To však zo strany domácich nebolo všetko. Ešte do konca druhej tretiny strelili aj štvrtý gól a ujali sa prvýkrát v dueli vedenia. Úspešným strelcom bol po vyhranom buly Fereta. Necelú minútu pred koncom druhého dejstva vyrovnal na 4:4 Galamboš. Rovnovážny stav vydržal iba 22 sekúnd, keďže domácich posunul do vedenia druhým gólom Rogoň. Divákov následne ešte zabavila pästným súbojom dvojica Pospíšil - Lalancette.Do tretej tretiny vstúpili lepšie Michalovčania. V presilovke vystrelil od modrej Ventelä a Mašlonka tečoval puk za Pavlasov chrbát. Mašlonka mohol v oslabení vzápätí vsietiť ďalší gól, ale Pavlas jeho nájazd zneškodnil. Rovnako si poradil aj s veľkou šancou Safaralejeva. Gólové hody v zápase pokračovali. Na ľavom krídle sa k puku dostal Mašlonka, natlačil sa pred bránku a poslal puk k vzdialenejšej žrdi Pavlasovej bránky. Tridsať sekúnd pred koncom zápasu odvolali domáci brankára, ale úspech v podobe vyrovnania sa už nedostavil.