HC Košice sa vracia do Steel arény. Ideme do rizika, platiť budeme minimálne 100-tisíc eur mesačne, hovorí Lang

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Extraligový hokejový klub HC Košice hlási návrat "domov". Aktuálnu sezónu začali "oceliari" v menšej Crow aréne, keďže klub nesúhlasil s podmienkami prenájmu a spolupráce s väčšou Steel arénou.Dohoda je však už na svete a hokejisti Košíc už najbližšie dve súťažné stretnutia, v stredu 16. novembra proti Trenčínu a o dva dni neskôr proti Liptovskému Mikulášu absolvujú už v staronovom prostredí. Informuje o tom oficiálny web HC Košice."Som nesmierne šťastný, že sa nám podarí dostať hráčov, našu mládež a najmä divákov tam, kam HC Košice patrí. Prežili sme náročné mesiace v Crow aréne, ktorá nám poskytla zázemie, za čo jej ďakujem. Ako sme však avizovali, bolo by nemožné odohrať v nej celú sezónu, keďže klub pre svoje fungovanie na najvyššej úrovni a fungovanie mládeže potrebuje oveľa vyššie príjmy zo vstupného. Tie sú výrazne obmedzené už 3 roky. Ceny energií v porovnaní s augustom klesli, štát avizoval ich kompenzácie, napriek tomu ideme do rizika, no chceme zabojovať a budeme platiť minimálne 100-tisíc eur na mesiac," uviedol prezident HC Košice Július Lang. Rozhodnutiu o návrate do Steel arény predchádzali stretnutia, na ktorých sa všetky zúčastnené strany snažili nájsť riešenie návratu hokeja do väčšej košickej haly."Spoločne sa zhodli na riešení, ako zmierniť dôsledky energetickej krízy a jej negatívneho dopadu na prevádzkovanie zimného štadióna. Košická aréna, mesto Košice, HC Košice, Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), partneri i fanúšikovia sú pripravení urobiť všetko potrebné pre záchranu hokeja v meste a pre jeho návrat na popredné priečky nielen v športovej oblasti, ale aj v návštevnosti," referuje web hckosice.sk. Po nevydarenom úvode sezóny sa košickí hokejisti prepracovali už na 5. priečku tabuľky najvyššej domácej súťaže.Radosť z návratu do väčšej haly majú aj členovia A-tímu košického klubu."Som rád, že naša tvrdá práca a posledné výkony boli odmenené fantastickou správou. Tak, ako nás na začiatku sezóny nemilo poznamenalo sťahovanie do Crow arény, tak návrat do Steel arény môže byť skvelým impulzom a motiváciou pre nás všetkých a ešte viac nakopnúť naše výkony a výsledky. Teším sa na obrovskú podporu fanúšikov. Dokázali vytvoriť domáce prostredie na štadióne v Prešove a my sa nemôžeme dočkať na podobnú atmosféru v Steel aréne. Ďakujem všetkým, ktorí sa svojou prácou pričinili o návrat do Steel arény, kam patríme," poznamenal hlavný kouč Dan Ceman Podľa kapitán Michala Chovana správa o návrate do Steel arény potešila hráčsku kabínu."Sme radi, že sa môžeme vrátiť do svojho komfortu, zázemia a sme za to veľmi vďační. Mužstvo ukázalo v posledných zápasoch ako vie hrať. Verím, že v Steel aréne budú výkony gradovať. Dúfam, že nás príde podporiť čo najviac fanúšikov a že si spolu vychutnáme skvelú atmosféru," povedal.