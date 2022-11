Slovenskí hokejisti začali Nemecký pohár prehrou s Rakúšanmi, o výsledku rozhodlo až predĺženie

Piata prehra s Rakúskom

Slováci ešte odohrajú dva zápasy



Nemecký pohár 2022



Krefeld (Nem.)



Rakúsko - Slovensko 3:2 po predĺžení (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 19. B. Wolf (Gaffal), 24. Heinrich (Thaler), 61. Haudum (D. Maier, Kasper) - 15. Beňo, 55. Holešinský

Vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky: 1:0 oslabenia: 0:0.



Zostavy:

Rakúsko: Kickert - Reinbacher, D. Maier, Zundel, Heinrich, Nickl, B. Wolf, N. Brunner, R. Wolf - Haudum, Kasper, Huber - Thaler, Nissner, Harnisch - Gaffal, Kainz, Baltram - Feldner, Obrist, Schwinger

Slovensko: Godla - Grman, Rosandič, Bučko, Koch, Hain, Beňo, Mudrák, P. Maier - Fominych, Tamáši, Holešinský - Okulier, M. Sukeľ, Hecl - Faško-Rudáš, Minárik, A. Sýkora - Jedlička, Čacho, Lunter



V prvej tretine boli aktívnejší Slováci a v 15. minúte sa ujali vedenia premiérovým gólom debutanta Michala Beňa, mladý obranca prenikol do útočnej tretiny po pravom krídle a aj s prispením jedného z obrancov poslal puk do súperovej bránky - 0:1.



Pred prvou sirénou však slovenskí hokejisti nechali dostatok priestoru Berndovi Wolfovi a ten po prechode modrou čiarou vystrelil spoza Mária Grmana a prekvapil Denisa Godlu - 1:1. V úvode druhej časti vylúčenie Martin Faška-Rudáša potrestal kapitán Dominique Heinrich nahodením, ktoré skončila až za Godlom a Rakúšania viedli - 2:1.



V druhej dvadsaťminútovke slovenskí hokejisti nehrali tak aktívne ako v prvej. V tretej však súpera zatlačili a snažili sa aspoň o vyrovnanie. Trochu ich pribrzdili dve oslabenia, no tie ustáli bez inkasovaného gólu a v 55. minúte napokon vyrovnal Adrián Holešinský blafákom na forhend - 2:2. V predĺžení rozhodli Rakúšania hneď v prvom striedaní, keď Godlu prekonal Lukas Haudum - 3:2.



Slovenský tím hral v celom súboji iba jednu presilovku a nevyužil ju, na trestnú lavicu putovali Slováci až päťkrát a raz v oslabení inkasovali.



19. B. Wolf (Gaffal), 24. Heinrich (Thaler), 61. Haudum (D. Maier, Kasper) - 15. Beňo, 55. Holešinský1:5 na 2 min,1:00:0.Kickert - Reinbacher, D. Maier, Zundel, Heinrich, Nickl, B. Wolf, N. Brunner, R. Wolf - Haudum, Kasper, Huber - Thaler, Nissner, Harnisch - Gaffal, Kainz, Baltram - Feldner, Obrist, SchwingerGodla - Grman, Rosandič, Bučko, Koch, Hain, Beňo, Mudrák, P. Maier - Fominych, Tamáši, Holešinský - Okulier, M. Sukeľ, Hecl - Faško-Rudáš, Minárik, A. Sýkora - Jedlička, Čacho, LunterV prvej tretine boli aktívnejší Slováci a v 15. minúte sa ujali vedenia premiérovým gólom debutanta Michala Beňa, mladý obranca prenikol do útočnej tretiny po pravom krídle a aj s prispením jedného z obrancov poslal puk do súperovej bránky -Pred prvou sirénou však slovenskí hokejisti nechali dostatok priestoru Berndovi Wolfovi a ten po prechode modrou čiarou vystrelil spoza Mária Grmana a prekvapil Denisa Godlu -. V úvode druhej časti vylúčenie Martin Faška-Rudáša potrestal kapitán Dominique Heinrich nahodením, ktoré skončila až za Godlom a Rakúšania viedli -V druhej dvadsaťminútovke slovenskí hokejisti nehrali tak aktívne ako v prvej. V tretej však súpera zatlačili a snažili sa aspoň o vyrovnanie. Trochu ich pribrzdili dve oslabenia, no tie ustáli bez inkasovaného gólu a v 55. minúte napokon vyrovnal Adrián Holešinský blafákom na forhend -. V predĺžení rozhodli Rakúšania hneď v prvom striedaní, keď Godlu prekonal Lukas Haudum -Slovenský tím hral v celom súboji iba jednu presilovku a nevyužil ju, na trestnú lavicu putovali Slováci až päťkrát a raz v oslabení inkasovali.

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do sezóny 2022/2023 neúspešne. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v úvodnom vystúpení na turnaji o Nemecký pohár v Krefelde podľahli vo štvrtok popoludní výberu Rakúska 2:3 po predĺžení.Slováci prehrali s Rakúšanmi po dlhých deviatich rokoch, predtým naposledy na nich nestačili ešte na MS 2013. V 37. vzájomnom súboji sa zrodila piata celkovo prehra slovenského výberu, okrem toho sa zrodili aj dve remíza 30 víťazstiev Slovákov."Mali sme dobrý vstup do duelu, najmä prvých desať minút. Aj po mojej chybe sme dostali gól na 1:1. Vstup do druhej tretiny bol hrozný a táto časť nás asi stála celý zápas, lebo tretia tretina už bola od nás lepšia. V predĺžení sme prehrali vhadzovanie a súper využil hneď prvú šancu," povedal v prenose RTVS autor druhého slovenského gólu Adrián Holešinský a pokračoval: "Nedodržiavali sme pokyny a nehrali našu hru. Prehrávali sme veľmi veľa osobných súbojov a Rakúšania boli o krok pred nami, v ďalších zápasoch sa to nemôže stávať."Vo štvrtok o 19.45 h je na Nemeckom pohári 2022 na programe aj duel Nemecko - Dánsko. V piatok je v Krefelde voľný deň, počas víkendu Slováci v sobotu vyzvú o 14.00 h Dánov a v nedeľu o 14.30 h domácich Nemcov."Duel sa nehodnotí jednoducho. Rakúšania prišli s veľmi agresívnou hrou a my sme sa s tým museli vyrovnať. Aj my sme mali dobré fázy, ale pôsobili sme takým unavenejším dojmom. V závere tretej tretiny sme mali šancu rozhodnúť, no nepodarilo sa. Boli tam fázy, keď sme si príliš komplikovali hru prihrávkami navyše," zhodnotil asistent trénera Peter Frühauf