HC Košice utrpeli v Poprade debakel, Spišiaci sa dostali na čelo extraligy (video+foto)

Doplatili na náročný program

Zvolenčanom patrí druhá priečka

MHk 32 Liptovský Mikuláš zdolal na domácom ľade HK Nitra 5:3 a s piatimi bodmi figuruje na siedmom poste v lige. Za ním sú trojbodoví Michalovčania a deviaty HC´05 Banská Bystrica, ktorý dosiahol prvé víťazstvo v ročníku v dueli proti nováčikovi HC 19 Humenné (6:4). Bez triumfu aj bez bodu sú zatiaľ predposlední Nitrania a práve hokejisti Humenného, ktorí sú na chvoste tabuľky s najvyšším počtom inkasovaných gólov (18). Menej ako oni ich zatiaľ strelili iba "corgoni" (7).





23.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový majster HC Košice utrpel v piatkovom treťom zápase extraligovej sezóny 2023/2024 prvú prehru a prišiel o vedúce postavenie v tabuľke."Oceliari" prehrali na ľade HK Poprad vysoko 2:7 a klesli na 6. priečku. Po troch kolách má na konte plný počet deviatich bodov iba HK Spišská Nová Ves , ktorý zvíťazil na štadióne HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 a dostal sa na čelo súťaže.Popradčania sa vďaka druhému triumfu v ročníku posunuli na 4. pozíciu v tabuľku so šiestimi bodmi. Obhajcov titulu "vybavili" už v prvej tretine piatimi gólmi. "Všetko šlo podľa plánu, hráči podali skvelý výkon a dokráčali sme k víťazstvu. Nepreceňujeme ho, pretože v hokeji sú zápasy, keď vám vyjde všetko. Po zbabranom zápase v Trenčíne sme zareagovali tak ako má reagovať víťazná mentalita. Nemali sme o sebe žiadne pochybnosti. Nesmieme však zabúdať, že ďalší zápas sa začne od 0:0 a my musíme byť pripravení," uviedol tréner "kamzíkov" Aleš Totter na klubovom webe.Košičania uzatvárajú prvú šestku ako posledný tím so šiestimi bodmi. Podľa kouča až teraz doplatili na náročný program v hokejovej Lige majstrov."Ťažko sa mi hodnotí, boli sme totálne prehraní už od začiatku a neboli sme pripravení. Všade sme boli neskoro, prehrávali sme osobné súboje. Beriem to aj na seba, pripraviť mužstvo je moja úloha. Dostali sme dobrú lekciu, z ktorej sa musíme poučiť. V tejto súťaži musíte tvrdo pracovať a odovzdať na ľade všetko, inak nebudete úspešní," skonštatoval Dan Ceman podľa webu HK Poprad.Ani v druhom domácom zápase sezóny nebodoval HC Slovan Bratislava, ktorý tentoraz podľahol vicemajstrovi HKM Zvolen 2:5 a klesol v tabuľke na 10. miesto s tromi bodmi. Zvolenčanom patrí druhá priečka so ziskom siedmich bodov. O bod menej majú tretí HC Mikron Nové Zámky aj piaty HK Dukla Trenčín, v ich piatkovom vzájomnom súboji triumfovali "býci" doma 7:2.