Messi sa ako jediný majster sveta nedočkal uznania, v klube Inter Miami našiel šťastie a pohodu

Rivalita v parížskom klube

Dve sezóny v Paríži

22.9.2023 (SITA.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa posťažoval na to, že sa mu po triumfe na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare nedostalo uznania.V rozhovore pre reláciu „Olga“ zároveň priznal, že v klube Paríž Saint-Germain mal dobrý vzťah s Kylianom Mbappém , ktorému čelil vo finále spomenutého svetového šampionátu. Z pohľadu rivality týchto dvoch hráčov na MS to bolo v parížskom klube po „mundiale“ náročné.„Bolo to pochopiteľné, ale akoby to bola naša chyba, že Francúzsko tentoraz nevyhralo majstrovstvá sveta. Bol som jediným hráčom, ktorý nezískal uznanie, okrem mňa aj ďalších 25 spoluhráčov, ale to je v poriadku,“ povedal Messi.Napriek tomu tvrdí, že jeho vzťah s Mbappém bol dobrý. „Môj vzťah s Kylianom bol v poriadku, rovnako tak so zvyškom tímu Saint-Germain,“ dodal Messi, ktorý prezradil, že v novom pôsobisku, americkom klube Inter Miami , našiel šťastie a pohodu. Messi strávil v Paríži dve sezóny po tom, ako sa v roku 2021 rozlúčil so španielskym klubom FC Barcelona „Pravdou je, že (v Paríži) to nedopadlo tak, ako som očakával, ale vždy vravím, že veci sa dejú z nejakého dôvodu a aj keď sa mi tam nedarilo, bol som na rade, aby som sa stal majstrom sveta,“ skonštatoval Messi.