HC Nové Zámky zastavili tréningový proces, deväť hráčov je pozitívnych na koronavírus

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejový klub HC Nové Zámky hlási deväť pozitívne testovaných hráčov na koronavírus . Tréningový proces účastníka Tipos extraligy bol zastavený, hráči sú v izolácii."Býci" prerušili tréningový proces už minulý týždeň a po 5 dňovej karanténe sa hráči i realizačný tím podrobili testovaniu.“Určite ste postrehli, že sme v uplynulom týždni zrušili dva prípravné zápasy proti Žilinským Vlkom. Bolo to z dôvodu, že sa u niektorých hráčov prejavili príznaky ochorenia. Z tohto dôvodu sme postupovali zodpovedne, zrušili sme tréningový proces a po piatich dňoch karantény sme všetci absolvovali testy na koronavírus. Bohužiaľ, naše obavy sa potvrdili, a momentálne hlásime deväť pozitívne testovaných hráčov,” uviedol riaditeľ klubu Imre Valášek na oficiálnom webe hokejového klubu.Klub je v úzkom kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a situáciu intenzívne rieši. “Hráči sú izolovaní a dodržujú všetky pokyny. O prípadných zmenách a počtoch, ako aj možnému preloženiu našich úvodných ligových zápasov budeme včas informovať,” dodal Valášek, ktorý sa testovaniu podrobil aj sám a mal negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.Nové Zámky by sa mali v úvodnom kole Tipos extraligy 2020/2021 predstaviť v piatok 2. októbra vo Zvolene proti Banskej Bystrici.