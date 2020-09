Roland Garros uvidí naživo ešte menej divákov, dôvodom je druhá vlna pandémie

Epidemiológovia škrtali

Autá budú stále dezinfikovať

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Denný počet fanúšikov na Roland Garros aktuálne znížili z 5000 na 1000, dôvodom je druhá vlna pandémie koronavírusu vo Francúzsku a najmä Paríži. Kancelária francúzskeho predsedu vlády Jeana Castexa v piatok potvrdila, že obmedzenie sa týka iba divákov.Nie hráčov, trénerov, organizátorov ani ďalších osôb pracujúcich v zázemí antukového superturnaja, ktorý bude tento rok záverečným grandslamovým podujatím sezóny."Je to tvrdá rana," uviedol v piatok v rádiu Franceinfo riaditeľ turnaja Guy Forget. "Vstupenky budeme vracať zarmútení z toho, že tí ľudia sa právom cítia dotknutí. A aj my sme s nimi rátali," doplnil niekdajší skvelý tenista.Organizátori Roland Garros (27. 9. - 11. 10.) museli opakovane znižovať svoje ambície. Pred tromi týždňami ešte plánovali, že až 11 500 divákov budú môcť denne rozmiestniť na tribúnach troch najväčších dvorcov v areáli Rolanda Garrosa.Neskôr im epidemiológovia urobili prvý škrt na 5000 ľudí denne a aktuálne je to už len tisícka "vyvolených".Paríž a jeho predmestia sa tento týždeň pripojili k rastúcemu zoznamu francúzskych miest so sprísneným obmedzením verejných aktivít vzhľadom na prudko stúpajúci počet pozitívnych prípadov na koronavírus.Len vo štvrtok hlásilo Francúzsko viac ako 16 000 nových prípadov, čo je nové denné maximum a nový prílev chorých pacientov vyvíja čoraz väčší tlak na nemocničné jednotky intenzívnej starostlivosti.Podľa Forgeta sa budú testy u hráčov na koronavírus opakovať každých päť dní, ak ešte zostanú v turnajovom "pavúku".Bývať budú vo dvoch parížskych hoteloch na poschodiach vyhradených pre nich a tiež tam, kde budú testovaní aj ich zamestnanci.Do tenisového areálu pri Buloňskom lesíku ich budú voziť autá, ktoré budú po každej ceste dezinfikovať."Systém pravidiel pre hráčov a hráčky celkovo nebude taký prísny ako v New Yorku počas US Open. Je prakticky nemožné vytvoriť úplne hermeticky uzatvorenú bublinu,“ doplnil Forget.