HC Slovan Bratislava hlási hráča s koronavírusom, celý tím ide do karantény

Viac o téme: Koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - HC Slovan Bratislava hlási hráča s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 . Referuje o tom oficiálny web "belasých"."Ide o hráča, ktorý s mužstvom absolvoval spoločné tréningy, ale nemal uzatvorenú platnú zmluvu. Keďže sa necítil dobre a pri vstupe do kabíny mu bola nameraná zvýšená teplota, absolvoval z vlastnej iniciatívy test. Ten bol žiaľ pozitívny," uvádza sa na hcslovan.sk.Celý tím Slovana putuje do preventívnej karantény a v stredu 26. augusta podstúpi plošné testovanie na koronavírus. Vedenie klubu v súvislosti so situáciou muselo zrušiť prípravný zápas proti Komete Brno, ktorý sa mal konať 27. augusta.