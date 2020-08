Martin Škrtel naznačoval návrat na Slovensko, najbližšiu sezónu ešte strávi v Turecku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel po zisku majstrovského titulu s Basaksehirom Istanbul naznačil na sklonku kariéry návrat na Slovensko. Záujem Trnavy bol reálny, ale nakoniec sa späť do vlasti ešte nesťahuje. Nekompromisný stopér sa dohodol na zmluve s Basaksehirom na najbližšiu sezónu 2020/2021."Sme radi, že môžeme pokračovať v spolupráci so slovenským futbalistom, ktorí svojimi skúsenosťami a líderstvom významne prispel ku kvalite v našom tíme. Želáme Martinovi Škrtelovi pokračovanie úspechov v oranžovo-modrom drese," napísal klubový web Basaksehiru.Škrtel na konci roka oslávi 36. narodeniny a v rozhovore pre denník Šport pred mesiacom naznačil, že mu už veľa rokov kariéry nezostáva. "Mám indície z tureckého klubu, že by chceli pokračovať v spolupráci. Registrujem aj záujem z iných klubov, zo Slovenska aj zo zahraničia. Som prekvapený, kto má ešte o mňa v tomto veku záujem. Veľké experimenty už robiť nebudem. Buď zostanem v Basaksehire alebo sa vrátim na Slovensko," uviedol vtedy Martin Škrtel.Niekdajší kapitán slovenskej reprezentácie sa na sklonku minulej sezóny dočkal druhého majstrovského pohára v kariére. Prvý oslavoval ako hráč Zenitu Petrohrad v Rusku ešte v roku 2007. Druhý prišiel v Basaksehire v kvalitnej tureckej lige, kde roky dominovali veličiny Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas.Od vzniku najvyššej tureckej súťaže v roku 1959 získalo toto istanbulské trio Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas až 54 titulov, Basaksehir je len šiesty tím, ktorý sa v krajine polmesiaca teší z majstrovského pohára. Predtým naposledy sa to inému klubu ako spomenutému triu velikánov podarilo v roku 2010 Bursasporu.