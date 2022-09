HC Slovan Bratislava sa v hokejovej Lige majstrov naďalej trápi, ťahá šnúru ôsmich prehier

Rozhodla tretia tretina

Z Fínska do Nemecka

4.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nepríjemná šnúra Slovana Bratislava v hokejovej Lige majstrov stále trvá, "belasí" v tejto súťaži nebodovali ani vo svojom ôsmom zápase bez prerušenia.Vlani v šiestich dueloch skupinovej časti zaznamenali šesť prehier v riadnom hracom čase a v tohtosezónnej edícii majú na svojom konte zatiaľ dve domáce prehry.V sobotu pred vlastnými fanúšikmi nestačili na nemecký Mníchov Red Bull, ktorému podľahli 1:4. Hostia o svojom triumfe rozhodli v III. tretine, do ktorej vstupovali za stavu 1:1 a strelili v nej tri góly."Je to ďalšia prehra a pre nás to bol zase poučný duel. Je to veľká škola pre náš tím, keď môžme hrať v Lige majstrov proti veľmi silnému súperovi. Dnes sme boli slabší hlavne v súbojoch jedeného proti jednému, v obrannom, strednom aj útočnom pásme. Súboje sme všade prehrávali a Mníchov bol v tomto lepší. Dokázali sa presadzovať v týchto súbojoch oveľa viac. My sme najmä v prvej tretine boli ešte niekde na tréningu," komentoval sobotňajší zápas kouč Ján Pardavý Hosťujúci kormidelník Američan Don Jackson bol s výsledkom spokojný. "Bol to vyrovnaný zápas a pravdepodobne rozhodol náš druhý gól. Veľmi dobre sme hrali v defenzíve a kvalitne zachytal brankár Danny Aus den Birken. Spomenutým gólom sme získali 'momentum' a potom sme pridali ešte nejaké góly. Chlapci dosiahli skvelý tímový triumf, som na nich hrdý," poznamenal.Počas nasledujúceho týždňa absolvuje Slovan ďalšie dve stretnutia v základnej C-skupine LM. Vo štvrtok 8. septembra absolvujú "belasí" duel vo Fínsku proti Tappare Tampere a o dva dni neskôr aj v Nemecku na ľade Mníchova Red Bull.Skupinovú časť uzavrú Bratislavčania v októbri duelmi proti švajčiarskemu klubu Rapperswil-Jona Lakers (5.10. doma, 11.10. vonku).