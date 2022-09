Škriniar odohral celé milánske derby, ale z výhry sa netešil, v drese AC zažiaril Rafael Leao

Leao strelil dva góly

Iba o skóre za Neapolom

4.9.2022 (Webnoviny.sk) - Už piate kolo najvyššej talianskej futbalovej súťaže spojilo úradujúceho majstra a vicemajstra, navyše šlo o prestížne milánske derby. V sobotňajšom zápase sa zo zisku troch bodov tešil obhajca titul AC , ktorý zdolal hráčov Interu 3:2.Pre futbalistov Rossoneri mal tento triumf špeciálnu príchuť, keďže ho dosiahli pred zrakmi nového majiteľa klubu Američana Gerryho Cardinaleho, ktorý vedie spoločnosť RedBird Capital Partners."Bol to veľmi dôležitý zápas... A ja som po ňom veľmi šťastný tréner," povedal po súboji tréner Stefano Pioli Víťazný presný zásah dosiahol po hodine hry portugalský útočník Rafael Leao, ktorý mal prsty aj v prvých dvoch góloch svojho tímu - prvý sám strelil a na druhý prihral Olivierovi Giroudovi Za Inter skórovali Marcelo Brozovič Edin Džeko , slovenský stopér Milan Škriniar absolvoval celé stretnutie."Aby ste sa zlepšili, potrebujete talent a inteligenciu. Rafa má talent a je to veľmi inteligentný chlap," poznamenal kouč Pioli o autorovi dvoch gólov AC."Musíte dať mladým čas na rast a slobodu robiť chyby. Snažíme sa mu vytvoriť čo najlepšie podmienky, veď je to jedna z našich zbraní. Nie jediná, ale dôležitá... Rafa je niekto, kto rozumie, počúva a vie, že nikdy nesmie byť spokojný. Vie, že s týmto talentom môže zamieriť do nebeských výšin," doplnil kormidelník AC o Leaovi.Ziskom troch bodov sa hráči AC Miláno udržali v popredí tabuľky Serie A. Patrí im druhá priečka len o skóre za vedúcim Neapolom, ktorý v sobotu zvíťazil v Ríme nad Laziom 2:1.Opäť zaváhali hráči Juventusu Turín, korí len remizovali vo Florencii na pôde AC Fiorentina 1:1. "Stará dáma" v druhom polčase nemala ani jednu strelu.Juventus je v tabuľke až piaty, v piatich dueloch dosiahol dve víťazstvá a až tri nerozhodné výsledky.