Hegeduš: Malé elektrárne vyrobili vyše tretinu elektriny než Nováky

Bratislava 9. septembra (TASR) - Malé vodné elektrárne (MVE) vyrobia vyše tretinu elektriny v porovnaní s tepelnou elektrárňou Nováky (ENO). Informoval o tom Peter Hegeduš zo Zväzu malých vodných elektrární (ZVAZ MVE).Uviedol, že podľa medializovaných informácií štát zvýšil finančnú podporu pre elektráreň Nováky, ktorá vyrába elektrinu cez spaľovanie hnedého uhlia a ročne vypustí do ovzdušia 1.789.587 ton CO2-eq (ekvivalentného množstva skleníkových plynov), čím sa stáva druhým najväčším znečisťovateľom ovzdušia skleníkovými plynmi na Slovensku.upozornil Hegeduš.podčiarkol Hegeduš.Slovensko podľa neho stále zaostáva v podiele obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe energie. Dodal, že podľa údajov Eurostatu za rok 2016 malo Slovensko 12 % podiel tzv. zelenej energie na koncovej spotrebe energie. Ide o pokles oproti roku 2015, keď bol podiel 12,9 %. V EÚ bol podiel OZE na koncovej spotrebe v roku 2016 až 17 %. Záväzný cieľ pre Slovensko je 14 % do roku 2020.Zväz malých vodných elektrární zjednocuje 52 malých vodných elektrární a obhajuje ich záujmy. Za MVE sa považuje elektráreň s inštalovaným výkonom do 10 megawattov (MW). Podporuje svojich členov, podieľa sa na príprave legislatívy. Cieľom zväzu je zvyšovanie ekologického povedomia verejnosti a rovnako aj členov zväzu.