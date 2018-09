Sulík: SaS chce, aby sa zrušili vlaky i pripravované obedy

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 9. septembra (TASR) – Rozdávať čokoľvek zadarmo je zlá cesta, zlý smer. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to zdôraznil predseda opozičnej SaS Richard Sulík.uviedol Sulík. SaS je tak podľa neho za to, aby sa zrušili vlaky zadarmo a aj pripravované obedy zadarmo.opísal Sulík.Napríklad by sa mohlo podľa neho zamestnať 1000 železničných policajtov navyše na stráženie vlakov, aby bol v nich poriadok a ľudia sa nebáli cestovať vlakmi. Tým by sa podľa neho napríklad stali nadbytočné "Kotlebove hliadky".Podobný názor má aj na pripravované zavedenie obedov zadarmo v školách.vymenoval predseda SaS.Nezachytil, že by jedným z top desiatich problémov v školstve bolo to, že deti musia platiť obedy.doplnil Sulík. Argumentoval tiež tým, že napríklad tretina detí v školách neobeduje, alebo naopak v školách obedujú aj deti veľmi bohatých rodičov. A tie budú mať rovnako obedy zadarmo.Sulík je zároveň poslancom Európskeho parlamentu. Či bude opäť kandidovať v budúcoročných eurovoľbách, o tom podľa neho rozhodne republiková rada strany.avizoval Sulík.