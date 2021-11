Heger a Čaputová zagratulovali Fialovi, tešia sa na spoluprácu s novým českým premiérom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.11.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zagratuloval novovymenovanému premiérovi Českej republiky Petrovi Fialovi. „Petr Fiala nastupuje do funkcie predsedu vlády v náročnom období, preto mu prajem veľa múdrych a správnych rozhodnutí. Držím palce a teším sa na spoluprácu,“ napísal predseda vlády SR Heger na sociálnej sieti.Ku gratulantom sa pridala aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Nech je zmena aj v týchto zložitých časoch v prospech všetkých občaniek a občanov Česka. Teším sa na ďalšiu úzku spoluprácu s naším tradične najbližším susedom,“ uviedla na sociálnej sieti.Predsedu ODS Petra Fialu vymenoval do funkcie český prezident Miloš Zeman v nedeľu na zámku v Lánoch. Fiala mal byť pôvodne vymenovaný už v piatok 26. novembra, no pre pozitívny test na koronavírus českého prezidenta Zemana sa ceremónia odložila. Vymenovanie sprevádzali prísne hygienické opatrenia.