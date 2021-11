Voľby by vyhral Hlas-SD pred Smerom-SD, súčasná koalícia by mala iba 48 poslancov

28.11.2021 - Voľby by aj v novembri vyhrala opozičná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) s podporou 19,2 percenta. Na druhom mieste by sa umiestnila ďalšia opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), ktorú by volilo 15 percent voličov.





Názov politického subjektu Preferencie v % Počet mandátov v NR SR Hlas-SD 19,2 36 Smer-SD 15 28 SaS 11,5 22 OĽaNO 7,9 15 PS 7,7 14 Republika 6,8 13 Sme rodina 6,1 11 KDH 6,1 11 ĽSNS 4,8 Aliancia 4,4 SNS 3,6 Za ľudí 2,1 Dobrá voľba 2,1 Spolu 1,0

Tretej strane Sloboda a Solidarita (SaS) by svoj hlas odovzdalo 11,5 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus od 16. do 23. novembra na vzorke 1 005 respondentov.Do Národnej rady SR by sa dostalo celkovo osem politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (7,9 percenta), Progresívne Slovensko (7,7 percenta), Republika (6,8 percenta), Sme rodina (6,1 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,1 percenta). Naopak, brány parlamentu by neprekročili Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (4,8 percenta), Aliancia (4,4 percenta), Slovenská národná strana (3,6 percenta) či strana Za ľudí (2,1 percenta).