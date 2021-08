Heger a Kollár sa zúčastnili pietnej spomienky na obete okupácie pri Univerzite Komenského (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Dnešný pamätný deň ľudí učí, že aj napriek porážkam sa oplatí za slobodu bojovať. Zdôraznil to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) na sociálnej sieti v súvislosti s dnešným 53. výročím invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.Predseda vlády SR Eduard Heger a predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) sa v sobotu zúčastnili na pietnej spomienke na obete okupácie pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského v Bratislave. „Dnes si na tomto pamätnom mieste, kde vyhasli ľudské životy, túto smutnú udalosť pripomíname a vzdávame česť obetiam okupácie Československa. Tento deň má veľký význam pre identitu nás všetkých. Nielen tých, čo si to pamätajú, ale aj tých, ktorí v tom čase neboli na svete. Vďaka ľuďom, ktorí sa nenechali zlomiť inváziou, nepodľahli tlaku normalizácie, nevzdali sa myšlienky slobody a niesli ju ďalej, sme sa dočkali slobody v roku 1989,“ zdôraznil Heger. Premiér pripomenul, že sloboda potrebuje na svoj rozvoj spravodlivých, obetavých a čestných ľudí.“Som presvedčený, že občania Slovenskej republiky by si mali pripomínať nielen túto udalosť, ale aj všetky udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili cestu k našej súčasnosti,” dodal v závere predseda parlamentu Kollár.