Nezaradeného poslanca Kollára prekvapilo, že sa Hipš vzdal funkcie predsedu Spolu

Rokovanie o spojení strany s hnutím PS

Kollár spájanie strán víta

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradeného poslanca parlamentu a člena strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) Miroslava Kollára prekvapil fakt, že sa Juraj Hipš vzdal funkcie predsedu Spolu.Ako uviedol pre agentúru SITA, bol skôr pripravený na reflexiu prvých troch mesiacov reštartu strany, vylepšenie politickej komunikácie a na prípravu na jesennú „horúcu politickú sezónu" a blížiace sa komunálne voľby.Kollár tiež potvrdil, že boli pripravené príchody ďalších politických osobností do strany, ktoré mali posilniť naratív vytvárania „politickej alternatívy voči chaosu a populizmu".Hipš bude vykonávať funkciu predsedu Spolu do konania snemu strany. Zároveň plánuje rokovať o spojení strany Spolu s hnutím Progresívne Slovensko (PS) a s touto víziou sa chce opätovne v septembri uchádzať o predsednícky post strany Spolu.Kollár ozrejmil, že víta akékoľvek spájanie hodnotovo blízkych demokratických strán, ktoré môže podľa jeho slov posilniť „demokratický blok zdravého rozumu proti vláde chaosu a očkovacích lotérií".„Keďže som v strane krátko, budem v nasledujúcich týždňoch intenzívne komunikovať so štruktúrami, aby som detailne spoznal názory členskej základne na túto novú iniciatívu predsedu Hipša," doplnil nezaradený poslanec.