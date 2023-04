Heger a Matovič premrhali príležitosť pomôcť regiónom. Raši a Hlas-SD sľubujú zmeny, keď sa stanú súčasťou novej vlády

Hegerova vláda premrhala príležitosť

Len fráza bez obsahu

14.4.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD chce byť hlasom regiónov. Podľa strany rozvoj regiónov počas vlády Eduarda Hegera Demokrati ) výrazne zaostáva.Na piatkovej tlačovej besede to uviedol podpredseda strany Hlas-SD a poslanec Národnej rady SR Richard Raši . Uviedol, že ak sa strana stane súčasťou budúcej vlády, tak sa z dnešných najmenej rozvinutých okresov stanú prioritné.Dodal, že kritériom už nebude miera nezamestnanosti, ale pomer zamestnaných k počtu obyvateľov. Raši súčasne zopakoval prísľub predsedu strany Petra Pellegriniho , že ak sa stane premiérom, tak vláda počas volebného obdobia príde do každého okresu dvakrát a prinesie aj investičné peniaze.Raši vyhlásil, že Hegerova vláda premrhala príležitosť pomôcť regiónom a že eurofondy a prostriedky z plánu obnovy do regiónov nesmeruje. „Naopak, pod zámienkou reforiem v regiónoch ruší súdy, nemocnice a ďalšie inštitúcie, čím ľudí z regiónu, kde sa narodili a kde by chceli žiť, doslova vyháňa," zdôraznil Raši.O tom podľa neho svedčí aj to, že vláda, v ktorej bol Pellegrini, investovala do podpory regiónov takmer 105 miliónov eur, kým vláda Igora Matoviča (OĽaNO) a Hegera iba tretinu z toho. Ekonomický expert Kamil Šaško Hlas-SD ) uviedol, že stabilné a konkurencieschopné regióny sú najlepším receptom pre dlhodobý a udržateľný rozvoj krajiny.„Nesmie viac platiť, že Slovensko má tretí najvyšší rozdiel medzi hlavným mestom a ostatnými regiónmi v celej Európskej únii ," dodal Šaško.Odborník na samosprávu Michal Kaliňák Hlas-SD ) vyhlásil, že regionálny rozvoj je pre súčasnú vládu len frázou bez obsahu.„Pre nás sú životaschopné regióny zmyslom rozvoja krajiny. Preto prichádzame s konkrétnymi riešeniami, ktoré podporia lokálnu hospodársku politiku," uviedol Kaliňák s tým, že pri podpore regiónov bude medzi kľúčové priority patriť aj transparentnosť podpory a každý si bude môcť skontrolovať na špeciálnej webovej stránke dosiahnutý adresný úspech.Ako vysvetlil, na stránke bude každá samospráva s informáciou o stave vodovodu, kanalizácie, stave ciest, či má predajňu potravín alebo či má napríklad pokrytie internetom. „Našou úlohou bude spoločne s dotknutou samosprávou tieto problémy odstraňovať a verejne to aj kontrolovať," uzavrel Kaliňák.