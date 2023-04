Progresívci, arcibiskup Bezák a ďalšie osobnosti vyjadrili podporu prezidentke Čaputovej pri opätovnej kandidatúre

Podpora hlave štátu

Osobnosti verejného života





K podpore prezidentky sa pridali aj mnohé osobnosti verejného života, ako emeritný arcibiskup Róbert Bezák, epidemiologička Alexandra Bražinová, vedec Pavol Čekan, politologička Dagmar Kusá, speváčka Jana Kirchner, herečky Zuzana Fialová, Tatiana Pauhofová, herci Richarda Stanke a Ján Koleník, režisér Juraj Johanides, aktivistka Zuzana Suchová, odborník na vzdelávanie Juraj Hipš, výtvarník Jozef Gertli Danglár, vydavateľ László Szigeti, dramaturgička Jana Mikuš Hanzelová, influenceri Kristína Tormová a Fero Joke, či hovorca iniciatívy Ide nám o život Roman Samotný.





14.4.2023 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) podporí prezidentku Zuzanu Čaputovú v prípade, že sa opäť rozhodne kandidovať. Uviedol to predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. V piatok podvečer sa malo konať verejné stretnutie na podporu Zuzany Čaputovej, avšak pre nepriaznivé počasie sa neuskutoční.Ako v tlačovej správe informuje hovorca Progresívneho Slovenska (PS) Radovan Choleva , podporu hlave štátu vyjadrili okrem PS, strany Sloboda a Solidarita (SaS) či Teamu Bratislava aj mnohé osobnosti.„Naša podpora prezidentky Čaputovej proti prízemným útokom pretrváva. Spolu s nami jej chcelo na podujatí vyjadriť podporu množstvo ľudí, ale aj osobností verejného života. Je to dôkaz, že veľká časť spoločnosti si želá, aby prezidentka aj naďalej v slovenskej politike reprezentovala ľudskosť, odbornosť, demokratickú budúcnosť a nádej, že sa to dá robiť lepšie,“ vyhlásil Šimečka.Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu je prezidentka Čaputová „vynikajúcou hlavou štátu" a môže v prípade opätovnej kandidatúra rátať s podporou SaS. Prezidentku podporil aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, podľa ktorého Zuzana Čaputová skvelo reprezentuje Slovensko, dokáže sa zastať komunít na okraji spoločnosti a je uznávaná medzi európskymi aj svetovými štátnikmi.„Sme presvedčení, že je dôležité neskrývať to, že si ju za výkon jej mandátu vážime. A že nikto z nás, ktorí si prajeme jej pokračovanie by teraz nemal zostať ticho. Naopak, je potrebné vyjadriť jej podporu, pretože práve tú si prezidentka pred svojím rozhodnutím zaslúži počuť,“ píše sa v spoločnom vyhlásení na podporu prezidentky.