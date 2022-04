Heger a Naď si uctili osloboditeľov Bratislavy z roku 1945, Korčok sa však k pamätníku pokloniť nepôjde

Vojakom treba venovať pietnu spomienku

Bezohľadná manipulácia s dejinami

Utrpenie treba jasne odsúdiť

Korčok k pamätníku nepôjde

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - Demokracia je tolerantná, slobodná, ale nesmie byť naivná ani zhovievavá voči tým, ktorí ju chcú zvrhnúť a nahradiť totalitou.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal v pondelok pri spomienke na oslobodenie Bratislavy , ktorú v roku 1945 oslobodili vojaci 2. ukrajinského frontu spolu s rumunskými vojakmi.Premiér zdôraznil, že títo vojaci mesto oslobodili od skutočných nacistov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny na základe zvrátenej ideológie dopustili „strašných zverstiev“. Heger to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.„V bojoch o naše hlavného mesto padlo 742 sovietskych vojakov. Venujme im pietnu spomienku. Prišli o život na cudzom území, ďaleko od svojich domov. Prišli o život za nás. Nespájajme ich s tým, čo sa dialo potom, keď nás Sovietsky zväz zahrnul do sféry svojho vplyvu a s pomocou domácich komunistov si urobil z Československa ďalší vazalský štát. To už bola nemilosrdná Stalinova politika,“ zdôraznil premiér.Podľa Hegera je veľkou iróniou, keď ruský prezident Vladimir Putin v súčasnosti ospravedlňuje útok na Ukrajinu jej denacifikáciou. Predseda vlády to označil za bezohľadnú manipuláciu s dejinami.„Nacizmus, fašizmus, komunizmus sú totalitné ideológie. A hoci zanechávajú za sebou milióny mŕtvych, majú aj na našom Slovensku svojich verných prívržencov. A práve títo ľudia sú dnes spojencami Vladimira Putina. Na nich jeho propaganda stavia, že to budú oni, kto rozvrátia nás demokratický poriadok,“ doplnil premiér.Oslobodenie Bratislavy si pripomenul aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).„Nezabudnime na utrpenie, bolesť a odvahu vojakov, ktorí nám priniesli slobodu a s jasným postojom odsúďme utrpenie civilného obyvateľstva, ktorým nemecké okupačné vojenské a bezpečnostné jednotky a ich slovenskí prisluhovači vzali nielen ich domovy a majetok, ale v mnohých prípadoch aj to najcennejšie, ich životy,“ vyhlásil vo svojom profile na sociálnej sieti minister.Doplnil, že odsúdiť je potrebné aj súčasné neprávosti na Ukrajine, ktoré by občanov Slovenska nemali nechať ľahostajnými.Oslobodenie si pripomenul aj šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS), ktorý sa aj z úcty k obetiam oslobodenia nepôjde k žiadnemu z bratislavských pamätníkov a úctu im všetkým vyjadril prostredníctvom zapálenej sviečky.„Je mi úprimne ľúto, ale nedokážem sa dnes ísť pokloniť k žiadnemu pamätníku v Bratislave. Nemôžem tak urobiť, pretože Rusko dnes zdôvodňuje svoju agresiu na Ukrajine propagandou o denacifikácii a pamiatku obetí fašizmu z druhej svetovej vojny pošliapava zabíjaním nevinných civilistov a ničením štátu, ktorý sa previnil len tým, že chce samostatne existovať," vyhlásil Korčok.Ten posiela v deň oslobodenia Bratislavy jasný odkaz do Moskvy. „Skončite okamžite túto nezmyselnú vojnu," vyhlásil.