Naď nechce v armáde radikálne orientovaných vojakov, novela zákona počíta s rozšírením definície nespoľahlivý občan

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) navrhuje zriadenie funkcie vojenského ombudsmana, ktorý bude mať za úlohu chrániť základné práva a slobody profesionálnych vojakov. Konať bude môcť na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú predložil rezort obrany do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré končí 26. apríla.Dôvodom vypracovania návrhu zákona je skutočnosť, že prax poukazuje na potrebu viac spružniť personálne činnosti s profesionálnymi vojakmi, zefektívniť vstup, priebeh a skončenie štátnej služby profesionálnych vojakov.Návrh zákona konštatuje, že profesionálny vojak pri uplatňovaní svojich práv nemá dostatok možností na to, aby sa domohol spravodlivosti, prípadne nápravy.Jeho snaha o nápravu po vyčerpaní opravných prostriedkov zvyčajne končí súdnym sporom. Ombudsman bude mať v tejto súvislosti vplyv na služobné úrady najmä pri zabezpečovaní lepšej ochrany ľudských práv a právom chránených záujmov profesionálneho vojaka.MO SR chce tiež zákonom zefektívniť proces prijímania občanov do štátnej služby. Spôsob sa zmení tak, aby podávanie žiadostí občanov a prijímací proces prebiehali kontinuálne, a súčasne aby služobný úrad nebol obmedzovaný termínmi vyhlásených výberových konaní.Služobný úrad bude mať tiež povinnosť za účelom získania potrebného počtu záujemcov o štátnu službu profesionálneho vojaka zverejňovať v masovokomunikačných prostriedkoch výzvy obsahujúce najmä funkcie, druh štátnej služby, podmienky prijatia do štátnej služby, požadované doklady, termín a miesto na podanie žiadosti. Precizuje sa tiež úprava súvisiaca s priebehom a skončením štátnej služby profesionálneho vojaka.„Motivácia personálu zvyšovať si svoje vedomosti a úspešne napredovať v štátnej službe nie je vyhovujúco zabezpečená. Systém štátnej služby neponúka pre neúspešných študentov vojenskej vysokej školy možnosť reštartu v inom hodnostnom zbore,“ hodnotí predložená novela s tým, že vstupné podmienky a proces prijímania nepokrývajú potreby meniaceho sa trhu práce.Rozširujú sa možnosti vzdelávania sa profesionálnych vojakov o ich vysielanie na externé stredoškolské nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium, ako aj o možnosť absolvovania kurzu, ktorý trvá najmenej 40 dní.Rezort navrhuje tiež rozšíriť a spresniť doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa. Nepovažoval by sa za neho napríklad občan, ktorý bez povolenia prezidenta vykonával vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu, ktorý nie je členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je Slovenská republika členom.„S rozmachom sociálnych sietí a internetu sú štáty stále pozadu v boji proti šíreniu propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetickým útokom,“ uvádza dokument v pripomienkovaní.Cieľom úpravy je tak zamedziť výkonu služby profesionálnemu vojakovi, ktorý sa stotožňuje s vymedzenými formami nenávistného prejavu alebo so skupinami, hnutiami a ideológiami, ktoré popierajú alebo v minulosti popierali princípy spočívajúce v základných právach a slobodách.MO SR tiež zdôrazňuje nevyhnutnosť predchádzať hrozbe radikalizácie a šírenia extrémizmu medzi profesionálnymi vojakmi.