Heger a Remišová predstavili Program Slovensko pre nové eurofondy, ktorý nahradí šesť operačných programov (video)

28. júna, 14:43



28.6.2022 (Webnoviny.sk) -Slovensko bude využívať nové eurofondy podľa upravených pravidiel. Namiesto doterajších šiestich operačných programov s rôznymi pravidlami bude po novom jeden program. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) o tom v utorok informoval po rokovaní vlády v súvislosti so schválením nového Programu Slovensko na roky 2021 až 2027.„Budeme mať jednotné pravidlá, flexibilitu presúvania financií a taktiež administratívne znížime záťaž na tretinu. Kontroly bude vykonávať už iba Úrad pre verejné obstarávanie ," povedal predseda vlády.Do konca minulého volebného obdobia podľa premiéra do projektov vstupovali korupčné schémy. Pripomenul, že v programovom období 2014 až 2020 bolo počas predošlých vlád vyčerpaných len 4,8 miliardy eur.„Každé programové obdobie má ešte plus tri roky (na dočerpanie), a to je to, čo sme zdedili my, naša vláda," povedal Heger s tým, že je polovica tohto trojročného obdobia.„Vyčerpali sme 4,4 miliardy eur. To, čo predchádzajúca vláda vyčerpala za celé obdobie, tak my sme takmer celé za polovicu nášho. Robíme všetko preto, aby sme čerpanie zrýchlili, snažíme sa zjednodušovať administratívu už aj v bežiacom programovom období," dodal premiér.Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) označila schválenie Programu Slovensko za splnenie sľubov pred voľbami. V programovom období 2021 až 2027 bude možné využiť finančné prostriedky Európskej únie v celkovom objeme zhruba 12,6 miliardy eur.Okrem toho národné zdroje na spolufinancovanie eurofondových projektov dosahujú takmer 3 miliardy eur. „Je to obrovská a historická príležitosť, ako spraviť zo Slovenska úspešnú, prosperujúcu krajinu. Je to veľká šanca pre lepší život ľudí, ktorú si nemôžeme dovoliť prepásť," uviedla vicepremiérka.Nastaviť nové programové obdobie bolo podľa Remišovej výzvou, ako spraviť veci lepšie než za posledných pätnásť rokov a eurofondy zmysluplnejšie. Podotkla, že systém eurofondov nastavený v roku 2014 sa ukázal ako veľmi neefektívny, komplikovaný a byrokratický, čo spôsobovalo veľké problémy v čerpaní.„Takto nastavený systém bol živnou pôdou pre obrovské korupčné schémy, napríklad kauza Dobytkár alebo veľký škandál v oblasti eurofondov na vedu a výskum,“ pripomenula Remišová.Nové programové obdobie preto začali pripravovať úplne od podlahy a základom najväčšej reformy v histórii eurofondov je, že namiesto 1 312 strán šiestich programov bude tristo strán Programu Slovensko.„Namiesto spleti viac ako tridsať rôznych implementačných štruktúr, okolo ktorých boli ďalšie byrokratické štruktúry, ktoré o eurofondoch rozhodovali, sme to skresali na jednu tretinu. Teraz budeme mať jednotné pravidlá. Bude jedna kontrola verejného obstarávania, jedna metodika,“ dodala vicepremiérka. Eurofondy bude podľa nej možné presúvať tam, kde to bude potrebné.