Heger bude rokovať s lídrami Únie o možnej eskalácii konfliktu s Ruskom, Ukrajinu považuje za dôležitého partnera

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v stredu smeruje do Bruselu na samit Východného partnerstva a Európskej rady. S ďalšími členskými krajinami bude rokovať o tom, ako jednotne a koordinovane v rámci Európskej únie (EÚ) zosúladiť platnosť COVID pasov.Tie by mali po očkovaní platiť deväť mesiacov. Premiér víta, že sa sprísnia podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín mimo únie. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii pred svojím odchodom do Bruselu.Heger dodal, že s lídrami EÚ budú rokovať aj o Ukrajine a možnej eskalácia konfliktu s Ruskom. Premiér považuje Ukrajinu za dôležitého partnera pre Slovensko a poukázal, že za posledných osem mesiacov došlo medzi Bratislavou a Kyjevom k spolupráci a Slovensko poskytlo Ukrajine hneď niekoľko balíkov podpory.„Je ale nevyhnutná deeskalácia a spoločný postup EÚ v rámci samitu je nevyhnutný. Je potrebné dostať súčasný stav do roviny dialógu. Vojnový stav si nikto nechce a ani nevie predstaviť,“ povedal premiér.K téme očkovania Heger uviedol, že ak chce byť človek pred koronavírusom chránený čo najviac, tretiu očkovaciu dávku jednoducho potrebuje. Aj preto je na ňu možné v skrátenej lehote ísť už po troch mesiacoch od druhej dávky. „Prioritou je ochrana zdravia a života starších ľudí,“ vyhlásil.