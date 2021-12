Taliansko pokračuje v sprísňovaní opatrení, nezaočkovaní návštevníci musia ísť po príchode do karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 - Taliansky minister zdravotníctva podpísal nariadenie vyžadujúce, aby boli nezaočkovaní návštevníci z iných štátov Európskej únie (EÚ) po príchode do krajiny päť dní v karanténe. Ide o snahu predísť šíreniu variantu koronavírusu omikron. Vakcinovaní návštevníci Talianska zo zvyšku EÚ si musia na základe nariadenia, ktoré nadobudlo účinnosť v stredu, do 24 hodín po príchode urobiť test a voľne sa môžu pohybovať, ak je jeho výsledok negatívny.Talianske médiá informovali, že inštitúcie Európskej únie v Bruseli majú proti talianskemu opatreniu námietky, pretože sa zdá, že obchádza digitálne COVID-pasy Európskej únie. Podobné rozhodnutie však 1. decembra prijalo aj Portugalsko, ktoré vyžaduje negatívny výsledok testu na koronavírus od všetkých cestujúcich prichádzajúcich leteckou dopravou bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú a akú majú štátnu príslušnosť.Taliansko od stredy žiada, aby sa proti koronavírusu povinne zaočkovali všetci zamestnanci škôl, policajti, vojaci a všetci zamestnanci zdravotníckych zariadení. Doteraz sa v Taliansku museli povinne očkovať len zdravotníci a všetci zamestnanci domovov dôchodcov. Zatiaľ v krajine potvrdili len niekoľko prípadov nákazy variantom omikron. Všetci infikovaní boli ľudia, ktorí prišli zo služobných ciest z južnej Afriky.