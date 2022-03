Heger by mal odvolať právnika Miškoviča, podľa strany Dobrá voľba a Umiernení si účtoval neexistujúce úkony

16.3.2022 (Webnoviny.sk) -Zároveň strana konštatuje, že právnik už v minulosti na zákazkách od rezortu životného prostredia Slovenského pozemkového fondu , spoločnosti Tipos a samosprávnych krajov pod kontrolou hnutia OĽaNO zarobil vyše milióna eur.Podľa predsedu Dobrej voľby Tomáša Druckera právnik o časť zmlúv po odhaleniach prišiel, ale jeho meno do dnešného dňa figuruje v zozname členov legislatívnej rady vlády. Drucker sa zároveň odvoláva na výsledky oficiálneho auditu Úradu vlády SR, podľa ktorých Miškovič fakturoval Úradu jadrového dozoru desiatky tisíc eur, ale veľká časť služieb vôbec nebola dodaná a bola vymyslená.„Úrad musí vyše 126-tisíc eur vrátiť do rozpočtu a zaplatiť pokutu 33-tisíc eur," povedal Drucker. Doplnil, že okrem odvolania právnika z legislatívnej rady by z funkcie mal odísť aj podpredseda Úradu jadrového dozoru Eduard Metke, ktorý je podpísaný pod objednávkami.