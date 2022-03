Mierové rozhovory pokračujú aj v stredu, témou má byť vojenská budúcnosť Ukrajiny

16.3.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavný ruský vyjednávač pri rozhovoroch s Ukrajinou povedal, že obe strany rokujú o možnom kompromise, podľa ktorého by Ukrajina v budúcnosti mohla mať menšiu a nezúčastnenú armádu.„Diskutuje sa o celom rade otázok spojených s veľkosťou ukrajinskej armády,“ povedal v stredu podľa ruských tlačových agentúr ruský vyjednávač Vladimir Medinskij . „Ukrajina navrhuje rakúsku alebo švédsku možnosť neutrálneho štátu, ale štátu, ktorý má vlastnú armádu a námorníctvo.“Ukrajinskí predstavitelia sa k tomu bezprostredne nevyjadrili. Nie je ani jasné, ako by takáto možnosť fungovala, ak by budúca ukrajinská armáda zostala nepriateľská voči Rusku.Medinskij poznamenal, že kľúčovou otázkou rozhovorov je štatút Krymu anektovaného Ruskom a separatistami ovládaného regiónu Donbas na východe Ukrajiny, ktorý Rusko uznáva ako nezávislý. Ukrajina považuje obe časti za svoje územie.Nové kolo ukrajinsko-ruských rozhovorov sa očakáva v stredu.