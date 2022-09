Heger by mal požiadať parlament o vyslovenie dôvery vláde, tvrdí Pellegrini, inak môže byť ako Dzurinda

4.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) by mal požiadať parlament o vyslovenie dôvery jeho vláde. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to skonštatoval šéf opozičnej strany Hlas-SD Ako ďalej uviedol, ak chce Heger vládnuť v menšinovej vláde, mal by ukázať, s kým to „chce tiahnuť".Pellegrini pripomenul, že vláda bez 76 poslancov fungovať nemôže. „Ak sa chce pán premiér vyhnúť podozreniu, že chce vládnuť ako Mikuláš Dzurinda kupovaním si poslancov, kde ad hoc za nejaké kšefty bude presviedčať poslancov, aby mu za niečo zahlasovali, tak nech predstúpi," povedal šéf Hlasu s tým, že o dôveru môže Heger požiadať pri schvaľovaní najbližšieho dôležitého zákona.Bývalý premiér takisto zopakoval, že najčistejším riešením vládnej krízy sú predčasné voľby.„Kým prídu predčasné voľby - možno do pol roka, Hlas každý konštruktívny návrh, ktorý sa bude týkať pomoci ľuďom podporí," povedal Pellegrini. Dodal, že Hlas nemôže suplovať koalíciu, ktorá sa rozpadáva.