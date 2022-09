Našli ste si v schránke povolávací rozkaz? Je to podvod, upozorňuje ministerstvo obrany aj polícia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) varuje pred viacerými doručenými listami, ktoré vyzývajú občanov na povinnú vojenskú službu.„Je možné, že v poštovej schránke ste si našli takýto "povolávací rozkaz" aj vy. Upozorňujeme, že ide o podvod. Takéto konanie je v čase, keď je susedná krajina vo vojne, maximálne nezodpovedná forma zábavy. Listy síce obsahujú osobné údaje a pokyny k absolvovaniu 14-dňového dobrovoľného vojenského cvičenia, či informácie o povinnosti nahlásiť nástup do základnej služby svojmu zamestnávateľovi, nič z toho však nie je reálne," uviedlo MO SR na sociálnej sieti.Na podvod upozornili Hoaxy a podvody Polície SR . „Dostavte sa na vojenský útvar v Kežmarku, hlása podvodný povolávací rozkaz. Podľa listu by ste sa mali zúčastniť dobrovoľného vojenského cvičenia v trvaní 14 dní. Zaujímavé je, že si môžete dať preplatiť náklady autobusmi ČSAD, ktoré na Slovensku ani nepremávajú. Na druhej strane povolávacieho listu sa uvádza, že nástup do základnej služby musíte ihneď oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Nuž, radšej mu nič neoznamujte. Ide o podvod," uviedli Hoaxy a podvody Polície SR.Slovenská republika nevyhlásila vojnový stav a nie je žiadny dôvod podľa MO SR na to, aby niekto povolával do vojenskej služby.„Tlačivo, ktoré si môžete nájsť v schránke, síce obsahuje Vaše údaje, no jeho text je vytlačený na papieri starom niekoľko desiatok rokov. Neobsahuje žiadnu pečiatku útvaru, ako ani pravdivé informácie. Uvedený falošný povolávací rozkaz môže mať súvis s aktuálnou situáciou na Ukrajine s cieľom vyvolania paniky medzi obyvateľmi SR, buďte preto obozretní a neverte ani takýmto hoaxom," dodali Hoaxy a podvody.