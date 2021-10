Heger by uvítal väčšiu angažovanosť mladých v aktivitách OSN, ide o skvelý štart do budúcnosti

Lepšia kvalita života pre všetkých

24.10.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) je správne, keď sa mladí ľudia angažujú v dôležitých globálnych témach a bol by rád, keby sa vo väčšom počte zapájali do aktivít Organizácie spojených národov (OSN) Uviedol to na stretnutí s mládežníckymi delegátmi pri OSN Šimonom Babjakom a Nikolou Sekerešovou. Ako informoval Úrad vlády SR , hovorili spolu najmä o Agende 2030, ktorá sa týka klimatickej zmeny či chudoby vo svete, ku ktorej cieľom sa hlási aj vláda SR.Podľa Hegera sú podobné aktivity pre mladých skvelou školou. „Dozvedajú sa nové informácie a môžu byť súčasťou riešenia aktuálnych problémov. Vďaka tomu sú omnoho lepšie pripravení aj na pozície, ktoré budú neskôr v živote vykonávať, či už ide o pozície vo verejnom, alebo súkromnom sektore," zdôraznil.Zároveň premiér ocenil, že pôsobením vo funkcii mládežníckeho delegáta dvojica investuje čas nielen do vlastného vzdelania či získavania skúseností, ale prispievajú k skvalitňovaniu života všetkých.Poslaním projektu Mládežnícki delegáti pri OSN je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, ako aj zastupovanie záujmov mladých ľudí na globálnej úrovni.V rámci svojej funkcie sa delegáti zameriavajú najmä na participáciu mládeže a propagáciu udržateľných cieľov OSN. Venujú sa aj šíreniu povedomia o sociálnom podnikaní. Delegáti túto pozíciu zastupujú jeden rok, zúčastňujú sa na medzinárodných fórach či zasadnutiach a verejne vystupujú v mene OSN.