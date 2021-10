Reforma súdnej mapy prinesie na Slovensku lepšiu špecializáciu sudcov, sľubuje Kolíková

Ľahšie rozhodovanie

Pribudnú regionálne pracoviská

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2021 (Webnoviny.sk) - Po reforme súdnej mapy bude na Slovensku pôsobiť päť špecializovaných skupín sudcov, konkrétne civilní, obchodní, trestní, rodinní a správni. Vo svojom profile na sociálnej sieti to pripomenula ministerka spravodlivosti Mária Kolíkov á (nom. SaS). Zároveň budú podľa nej na každom súde zo spomínaných oblastí minimálne traja špecializovaní sudcovia.„Až 72 percent Slovákov si myslí, že kvalita súdnych rozhodnutí je slabá. Kvalitu zabezpečí cievar, srdciar, traumatológ..., to znamená špecialista," zdôraznila ministerka s tým, že toto isté platí aj pre súdnictvo.„Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá kvalitnejšie rozhodnutie," skonštatovala Kolíková. Doplnila, že reforma má tiež zabezpečiť to, že prípady budú pridelené sudcom cez skutočne náhodný výber z väčšieho množstva sudcov, ktorý je dnes najmä na menších súdoch často iluzórny.Slovensko by podľa novej súdnej mapy malo byť rozdelené na tri odvolacie obvody krajských súdov, ktoré budú sídliť v Trnave, Žiline a Prešove. Zároveň by krajské súdy mali mať aj päť regionálnych pracovísk, konkrétne v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach.V Bratislave a Košiciach budú zároveň sídliť mestské súdy. Zároveň bude na Slovensku 30 obvodov okresných súdov. Okrem 30 sídel budú mať okresné súdy aj 14 regionálnych pracovísk.Cieľom tejto reformy je podľa ministerky spravodlivosti zvýšiť špecializáciu sudcov a tiež zabezpečiť náhodný výber vecí v konkrétnych agendách, teda civilnej, obchodnej, trestnej, rodinnej a správnej.