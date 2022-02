Heger chce pre Ukrajinu špeciálnu procedúru na jej vstup do EÚ, nemôžeme pozerať na ekonomické kritériá

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pre Ukrajinu, ako pre vojnou zničenú krajinu,. Premiér Eduard Heger OĽaNO ) to povedal v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo.„Ukrajina je devastovaná vojnou. Po skončení tejto vojny ju budeme musieť obnoviť a preto. Nemôžeme pozerať na to, či Kyjev splnil nejaké ekonomické kritériá. Táto krajina sa vzdialila tomu na desiatky rokov práve preto, že je devastovaná,“ povedal premiér.. „Táto krajina je súčasťou európskeho priestoru, a ja jej vstup do Európskej únie podporujem,“ vyhlásil Heger.