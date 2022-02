Šinzó Abe navrhuje rozmiestniť v Japonsku jadrové zbrane od USA

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý japonský premiér Šinzó Abe kontroverzne navrhol, aby jeho krajina po ruskej invázii na Ukrajinu zvážila, že umožní USA umiestniť jadrové zbrane v jeho krajine. Ako informuje spravodajský web BBC, Abe to povedal, keď diskutoval o vplyve ukrajinskej krízy počas televízneho rozhovoru.Ruská invázia na Ukrajinu vyvolala v Japonsku paralely s potenciálnou čínskou inváziou na Taiwan alebo prevzatím Japoncami kontrolovaných ostrovov vo Východočínskom mori.Tokijský korešpondent BBC Rupert Wingfield-Hayes hovorí, že politicky je to jedno z najväčších japonských tabu. Od druhej svetovej vojny sa Japonsko zaviazalo, že nikdy nebude vlastniť, vyrábať ani rozmiestňovať jadrové zbrane na svojom území.Abe tiež povedal, že verí, že USA by mali dať Číne jasne najavo, že budú brániť Taiwan, ak Peking zaútočí na ostrov.