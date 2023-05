Heger: Európska únia je domov, o ktorý sa musíme starať

1.5.2023 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) je domov, o ktorý sa musíme starať. Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti dočasne poverený premiér a predseda strany Demokrati Eduard Heger pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ a dodal, že únia je našou rozšírenou vlasťou.Podľa Hegera k EÚ pristupujme nielen ako k zdroju príležitostí, ktoré nám otvorila, ale aj ako k domovu, o ktorý sa aj my musíme starať. Slovensko podľa Hegera za posledné roky dokázalo, že nie sme len mladší súrodenec ostatných členských krajín, ale rovnocenný partner s konkrétnymi riešeniami ako prispieť k silnej a odolnej EÚ.„Posledné roky boli náročné, ale ukázali sme, že EÚ je viac ako len politické a ekonomické zoskupenie. Miera solidarity, odhodlania a jednoty nikdy nebola citeľnejšia, ako počas kríz, ktorým spoločne čelíme. Nikto nevie povedať, čo nás čaká v budúcnosti, ale vieme, že nie sme sami," skonštatoval Eduard Heger „Sme európska rodina, ktorá je postavená na silných hodnotách, ktoré, kým budeme udržiavať pri živote, tak budeme nezlomní," dodal šéf strany Demokrati, ktorý verí, že toto je silnou motiváciou pre všetky ďalšie krajiny, ktoré sa k nám chcú pripojiť.