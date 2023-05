Hlas chce na Slovensku silný štát, Pellegrini sľúbil obnovenie výroby v Slovalcu, ktoré je symbolom zlyhania vlády

Smutný pomník neschopnosti

Zastavia chudobnenie Slovenska

1.5.2023 (SITA.sk) - Hlas-SD sa zaväzuje obnoviť výrobu v Slovalcu a na Slovensku vybudovať silný štát. Uviedol to v Žiari nad Hronom pri príležitosti 1. mája predseda strany Peter Pellegrini pričom dodal, že dnes si pripomíname aj dva významné sviatky, ktorými sú vstup SR do Európskej únie a sviatok práce.Hlas-SD považuje EÚ za náš ekonomický a hodnotový priestor, kde môžeme slobodne rozvíjať budúcnosť Slovenska.„Kto spochybňuje naše členstvo v EÚ, hazarduje s našou budúcnosťou,“ skonštatoval Pellegrini a zdôraznil, že Hlas-SD bude vždy presadzovať plnohodnotné členstvo v EÚ, so silným zastupovaním národnoštátnych záujmov Slovenska a ľudí.Takto sa podľa Pellegriniho musia správať všetci vrátane premiéra a ministrov. „Boli sme svedkami, že pri tejto vláde to vždy tak nebolo. Hlas-SD chce vyhrať voľby a bude garantom takejto politiky,“ povedal Peter Pellegrini a v súvislosti s oslavami 1. mája uviedol, že Slovalco je symbolom zlyhania vlády, ktorá sa v ťažkých ekonomických časoch vykašľala na 300 ľudí a tí sa ocitli na ulici.„Je to smutný pomník neschopnosti Hegera, Matoviča a Budaja. Je to ich zodpovednosť, že sa týchto 300 ľudí ocitlo bez práce. Že spolu s nimi je ohrozených ďalších 1200 subdodávateľov. Svojím cynizmom spôsobili, že podnik, v ktorom sa spája tradícia, zručnosť našich ľudí a modernosť, skončil,“ vyjadril sa Pellegrini a dodal, že tým ohrozili aj výrobu hliníka pre EÚ, ktorá je tak odkázaná na iné štáty.„Vyjadrujem tu verejný záväzok, že obnovíme výrobu hliníka v tejto fabrike,“ zdôraznil predseda Hlasu-SD, ktorý chce garantovať, že takéto pomníky neschopnosti vlády, ak ju bude Hlas-SD vytvárať, už nebudú.„Chceme vyhrať voľby. Presadíme silný štát, ktorý bude mať kontrolu nad energetickými závodmi a potravinovou politikou tak, aby ľudia neboli sociálne ohrození. Nemôže sa stať, že vyrábame lacnú elektrinu na Slovensku a spätne ju draho nakupujeme v zahraničí,“ skonštatoval Peter Pellegrini, ktorý garantuje, že jeho strana zastaví proces chudobnenia Slovenska.Hlas-SD je rozhodnutý pripraviť zákon týkajúci sa skokového navýšenia životného minima. „Bude adresný pre ľudí na hranici chudoby a zároveň pomôže aj ľuďom pracujúcim za minimálne mzdy,“ dodal Peter Pellegrini.