Heger hovorí predčasným voľbám nie. Koalícia má pred sebou veľké výzvy a musí sa s nimi popasovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger ( OĽaNO) je proti predčasným parlamentným voľbám. Uviedol to počas svojho stredajšieho programu v Aténach.„Povedal som to veľmi jasne, ja som proti predčasným voľbám. Myslím si, že máme silný záväzok z volieb v roku 2020. Máme pred sebou veľké výzvy a je dôležité, aby sme sa s týmito výzvami popasovali ako koalícia, ktorá vznikla v roku 2020,“ povedal premiér.Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) by podporila zmenu ústavy, aby sa mohlo uskutočniť referendum o predčasných voľbách. Po rokovaní vlády to povedal predseda strany Richard Sulík. Ústavný súd SR tento rok v júli rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou. Na súd sa v tejto veci obrátila prezidentka Zuzana Čaputová . Po verdikte ústavných sudcov hlava štátu uviedla, že neodkladne vyhlási referendum o skrátení volebného obdobia, ak parlament zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.