Heger je podľa Fica zapojený do zneužívania orgánov činných v trestnom konaní a cieľom je diskreditácia opozície (video)

Zneužívanie OČTK

Pripomenul aj stretnutie na pôde SIS

Polícia dostáva politické objednávky

Reakcia Hegera na Ficove vyjadrenie

12.3.2023 (SITA.sk) - Poverený premiér Eduard Heger je zapojený do zneužívania orgánov činných v trestnom konaní, špeciálnej prokuratúry i súdov na diskreditáciu opozície a najmä predstaviteľov Smeru-SD Tvrdia to predstavitelia strany Smer-SD, v reakcii na vyjadrenia predsedu vlády Hegera v televíznej diskusnej relácii, že polícia má voľné ruky, a že nejestvuje žiadny systém kajúcnikov konštruovaných vyšetrovateľmi, ani politická objednávka na elimináciu opozície.Poverený premiér odmietol tiež, že by mal vedomosť o zneužívaní orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) proti opozícii.„Tieto tvrdenia zjavne vyslovil bez znalosti nových nahrávok z výpovede bývalého šéfa operatívy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Kaľavského , ktorý vypovedá aj o zakomponovaní Hegera do zneužívania OČTK na boj proti opozícii, Ficovi a strane Smer - SD," skonštatoval Fico na nedeľňajšej tlačovej besede, na ktorej okrem neho boli aj exprezident Policajného zboru Tibor Gašpar a exminister vnútra Robert Kaliňák „Heger sa stal predsedom vlády SR po odchode Igora Matoviča v apríli 2021. Už vtedy sa začali objavovať veľmi nepríjemné informácie, že polícia a špeciálna prokuratúra hrubo manipulujú trestné konania, a že sú tu konkrétne objednávky na konkrétnych ľudí predovšetkým z prostredia Smeru," povedal Fico.Podľa neho bolo účelom týchto objednávok dostať dané osoby do väzby a zabrániť im, aby sa venovali politickej práci. Fico dodal, že to malo Smeru znemožniť úspech vo voľbách. Líder strany Smer-SD tiež pripomenul, že poverený premiér Heger sa v máji roku 2021 zúčastnil na stretnutí najvyšších ústavných činiteľov na pôde SIS Tam mal podľa Fica získať informácie o manipuláciách v trestnom konaní, nátlaku na svedkov, práci s udavačmi, a tiež o existencii skupiny vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí majú za úlohu zničiť opozíciu.„Napriek tomu, že ste si mysleli pán Heger, že toto stretnutie zostane utajené a že nebudete musieť nikdy slovenskej verejnosti povedať obsah tohto tajného stretnutia, ten tlak bol tak obrovský že SIS spracovala správu a táto správa bola v máji 2021 doručená do NR SR. Táto správa bola prečítaná predsedom NR SR, ale vo vyhradenom režime, bez médií," vyjadril sa Fico.Je toho názoru, že správa jednoznačne potvrdila pôsobenie skupiny vyšetrovateľov, ktorých cieľom je kriminalizácia určitých osôb z politického prostredia a ich uväznenie.Na nahrávkach, ktorými disponuje Smer-SD, bývalý šéf operatívy NAKA Ján Kaľavský uviedol, že Hegera informoval o tom, že polícia dostáva politické objednávky na politický boj. Hegerovi to povedal v budove Tiposu , ktorý viedol Kaňka.„Na druhý deň, ako Kaľavský povedal Hegerovi o všetkom, čo sa v polícii deje, mu boli vykopnuté dvere a pán Kaľavský bol zadržaný. Zrejme sa to všetko stalo zo strachu, že by sa Kaľavský mohol postaviť pred médiá a opísať celý systém zneužívania moci na boj proti opozícii a strane Smer-SD," konštatuje Fico.„Pán Heger bol dnes prichytený pri obrovských klamstvách a my už nemáme žiadne pochybnosti o tom, že túto skupinu angažovaných policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov ÚŠP a niektorých sudcov na Najvyššom súde SR a na Špecializovanom trestnom súde riadil nielen Matovič Lipšicom , ale že výraznú úlohu v tejto skupine zohrával aj pán Heger," uviedol predseda Smeru Fico. Je toho názoru, že Hegerovi kriminalizácia opozície vyhovuje.Na vyjadrenia Smeru zareagoval aj predseda vlády Heger. „Ako je už u Roberta Fica zvykom, len zbabelo schováva strach o vlastnú slobodu za údajný a najmä ním vymyslený politický hon na opozíciu. Nemám dôvod nič skrývať a hlavne nemusím mať strach pred spravodlivosťou. Na rozdiel od účastníkov dnešnej tlačovej besedy Smeru-SD. Ide teda len o ďalšie klamstvá, ktoré pravidelne šíri Robert Fico a jeho spoluobvinení straníci," uviedol vo svojom stanovisku.Dodal, že nikdy nebude do práce orgánov činných v trestnom konaní a ich vyšetrovania zasahovať svojimi vyjadreniami. Podotkol však, že exitujú dôkazy, ktoré svedčia o tom, že za vládnutia Fica dochádzalo k zneužívaniu polície, prokuratúry i súdov.„O prepojení mafie na najvyššie poschodia svedčí mnoho ľudí priamo z okolia Roberta Fica," vraví Heger. Dodal, že má čisté svedomie a dôveruje orgánom spravodlivosti. „Otvorene prehlasujem, že žiadnym spôsobom som z pozície predsedu vlády nikdy nezasahoval, nezasahujem a ani nebudem zasahovať do vyšetrovania polície a prokuratúry," uzavrel.