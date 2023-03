J. Hunt: Britský sektor je po kolapse Silicon Valley Bank ohrozený

Britský sektor technológií a biologických vied je po kolapse americkej Silicon Valley Bank (SVB) "vážne ohrozený". Upozornil na to v nedeľu minister financií Jeremy Hunt.





Banku SVB so sídlom v Kalifornii, ktorá sa zameriavala na technologické startupy, americké úrady v piatok (10. 3.) zatvorili pre nedostatok likvidity. Išlo o najväčší krach v bankovom sektore v USA od finančnej krízy v roku 2008. Banka však má pobočku aj v Spojenom kráľovstve, kde spravuje peniaze niektorých z najsľubnejších start-upov.Práve vzhľadom na dôležitosť SVB pre niektorých britských zákazníkov by jej kolaps mohol mať významný vplyv na technologické spoločnosti v Spojenom kráľovstve, povedal Hunt pre televíziu Sky News.Uviedol pritom, že spolupracuje s premiérom Rishim Sunakom a guvernérom centrálnej banky Bank of England (BoE) Andrewom Baileym na "zabránení alebo minimalizácii škôd" vyplývajúcich z chaosu, ktorý zachvátil britskú pobočku SVB.Vyhlásil, že pracovali cez víkend celú noc a čoskoro predložia plány, aby zabezpečili, že britské firmy budú schopné splniť požiadavky na peňažné toky a zaplatiť svojim zamestnancom.Hunt spresnil, že britská vláda sa sústreďuje na nájdenie "dlhodobejšieho riešenia, ktoré minimalizuje alebo dokonca úplne zabráni stratám niektorých z našich najsľubnejších spoločností".Očakáva sa, že americká SVB bude znovu otvorená v pondelok (13. 3.) pod novým názvom, pričom kontrolu nad ňou prevzala americká agentúra pre ochranu vkladov FDIC.Guvernér BoE dal podľa Hunta "veľmi jasne najavo", že pre finančný systém Spojeného kráľovstva neexistuje žiadne systémové riziko v dôsledku kolapsu SVB.Aj britské ministerstvo financií v sobotu (11. 3.) uviedlo, že problémy skrachovanej banky SVB sú "špecifické pre túto firmu" a nemajú žiadne "dôsledky pre iné banky v Spojenom kráľovstve".Banka zlyhala po tom, ako jej zákazníci, najmä z technologického sektora, masívne vyberali vklady a jej posledný pokus získať nové peniaze sa skončil neúspechom.SVB bola 16. najväčšou bankou v USA z hľadiska aktív, ale širokej verejnosti bola málo známa. Jej kolaps nie je len najväčším krachom banky od zlyhania Washington Mutual v roku 2008, ale aj druhým najväčším krachom retailovej banky v USA.Bank of England uviedla, že požiada súd o začatie konkurzného konania pre britskú divíziu banky.Podľa nemenovaných zdrojov Spoločnosť Rothschild & Co skúma možnosť kúpy britskej divízie Silicon Valley Bank UK, keďže jej hrozí platobná neschopnosť.Vedenie SVB UK zase oslovilo banky Barclays a Lloyds Banking Group a ďalšie inštitúcie, aby zistili, či je možné dosiahnuť núdzovú dohodu o prevzatí. Sky News informovala, že zúčtovacia Bank of London zvažuje, či je ponuka na kúpu britskej divízie SVB UK možná.Viac ako 250 vedúcich predstaviteľov britských technologických firiem podpísalo v sobotu list adresovaný Huntovi, v ktorom žiadali vládnu intervenciu a varovali pred "existenčnou hrozbou", uviedla Reuters, ktorá tvrdí, že získala kópiu listu.