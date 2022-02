Heger: Je potrebné zaoberať sa terorizmom v Afrike, pretože spôsobuje problémy aj v Európe

EÚ by mala investovať do spolupráce

Rozvíjať treba aj obchodné vzťahy

Podľa Hegera je dôležité baviť sa o Afrike

Migráciu treba riešiť v jej zárodku

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidenti afrických krajín a predstavitelia Európskej únie (EÚ) vnímajú veľkú dôležitosť v boji proti terorizmu, ktorý sekundárne spôsobuje problémy aj v Európe. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to pre agentúru SITA povedal po rokovaní hláv štátov a vlád krajín afrického Sahelu a predstaviteľov členských krajín EÚ v Paríži, ktoré sa konalo v predvečer samitu členských krajín EÚ a Afriky v Bruseli.Rokovanie zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron a súviselo s napätou situáciou v africkom štáte Mali, ktorý sa po prevratoch v roku 2020 a 2021 ocitol vo veľmi nestabilnej situácii.Lídri Európy a Afriky sa rozprávali o tom, ako stabilizovať bezpečnostnú situáciu v africkom regióne.„Na jednej strane je to o spolupráci a veľkej pomoci, na druhej strane je to aj o investícii do toho, aby sa stabilizoval nielen africký kontinent, ale aj európsky, a to kvôli terorizmu, ktorý sa v Afrike rozvíja. Ten spôsobuje aj migráciu, čo má sekundárny vplyv aj na Slovensko,“ skonštatoval Heger.Doplnil, že je dôležité, aby členské krajiny EÚ investovali do spolupráce a pomoci africkým krajinám, pretože tým v konečnom dôsledku pomáhajú aj sebe.Africkí prezidenti podľa Hegera predstavili situáciu zo svojich krajín a celého regiónu a lídri EÚ deklarovali pomoc a ochotu byť ďalej v regióne prítomní a pomôcť stabilizovať tamojšiu situáciu. Dôvodom je aj ekonomická rovina, konkrétne rozvoj obchodných vzťahov medzi EÚ a Afrikou.„Berieme ich ako partnerov. Nie je to len o tom, že sme darcovia a oni prijímatelia, ale že sme partneri, ktorí si vzájomne pomáhajú. Benefitujú z toho automaticky obe kontinenty, aj Európa, aj Afrika,“ vyhlásil premiér.Premiéra vo štvrtok a v piatok 18. februára v Bruseli čaká samit Európskej únie a Afriky. Predseda vlády pripomenul, že Afrike sa v rámci Európy venuje málo pozornosti, preto ho teší, že samit európskych lídrov sa bude venovať Afrike a témam, ktoré majú presah aj na Slovensko. Heger sa osobne stretne aj s prezidentmi Ghany, Kene a Rwandy, s ktorými má naplánované bilaterálne rokovania.Slovenský predseda vlády zdôraznil, že o Afrike je dôležité baviť sa aj v kontexte zaočkovania svetovej populácie proti koronavírusu.„V Afrike je len sedempercentná miera zaočkovanosti, čo vytvára podhubie pre nové mutácie. Preto je dôležité, aby sme rokovali o pomoci,“ povedal. Dodal, že Slovensko už v minulosti poslalo na africký kontinent očkovacie látky.Rozprávať sa o Afrike je podľa premiéra dôležité aj v kontexte bezpečnosti. Nestabilná situácia, vojny, klimatické zmeny a ekonomické problémy podľa premiéra spôsobujú, že obyvatelia Afriky chcú opúšťať svoje krajiny.„Pre nás to automaticky znamená migráciu do Európy. Dlhodobo hovoríme, že ak chceme riešiť migráciu, musíme pomôcť tým krajinám, kde sa táto migrácia začína,“ dodal.Spoločné rokovania predstaviteľov EÚ a Afriky vníma premiér ako príležitosť pre nové investície a rozvinutie obchodu, čo môže pomôcť slovenským exportérom, ale aj samotnej Afrike.