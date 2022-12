Heger je sklamaný. Nerozumie, prečo sa strana SaS sa spojila s Hlasom a chce položiť antikorupčnú vládu

Heger je z dneška sklamaný

SaS podľa neho opustila občanov

"Ego, ktoré potrebuje kopať"

1.12.2022 - Strana Sloboda a solidarita (SaS) sa spojila s Hlasom-SD s cieľom položiť demokratickú a antikorupčnú vládu.Namiesto toho, aby sa demokratické sily spájali, si strana SaS vybrala za partnera politické potomstvo Roberta Fica (Smer-SD), ktoré sa pri ňom naučilo klamať, zavádzať, kradnúť, pomáhať „našim ľuďom“ a žiť vysoko nadštandardne oproti priznaným príjmom. Uviedol do predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na svojej sociálnej sieti a dodal, že Peter Pellegrini je dvojča Roberta Fica a jeho úmysly nie sú posunúť Slovensko dopredu, ale pozametať kauzy pod koberec a užívať si luxus.Heger pokračoval s tým, že si myslel, že so stranou SaS sú na jednej lodi aspoň čo sa týka otázok hodnôt. „Dnešok ma preto obzvlášť ľudsky sklamal. Už za našej spoločnej vlády sa nám podarili mnohé úspechy. Reformy, systémové zmeny a očista rezortov od korupčných chápadiel boli našim spoločným víťazstvom," uviedol predseda vlády.„Vždy som sa k vám ako predseda vlády, ale aj váš priateľ, správal korektne a povzbudzoval vás k tomu, aby sme vybudovali lepšie Slovensko. Bojoval som s vami za súdnu mapu či reformu vysokých škôl. Neváhal som ísť medzi poslancov a presviedčal ich, že ste pripravili kvalitné materiály, ktoré musíme presadiť. Lebo som nás vnímal ako jeden tím," odkázal predseda členom strany SaS.Premiér tiež uviedol, že je dnes vyčítané vláde to, že nepomáha ľuďom. „Prepáčte, ale toto si vyprosujem. To vy ste opustili občanov odchodom z koalície, keď sa na nás valila energetická kríza v plnej sile. My sme priniesli opatrenia a finančné stimuly. Na žiadnu skupinu sme pri poskytovaní pomoci nezabudli. Celé leto ste podsúvali klamstvá, že budeme vládnuť s fašistami. A, paradoxne, ste to opäť vy, kto chce odvolať demokratickú vládu s korupčníkmi a extrémistami. Nerozumiem vám," vyhlásil Heger a dodal, že napriek tomu, že chcú odvolať jeho vládu, tak dnes počul iba jedno meno, a tým je Igor Matovič A tak sa predseda vlády pýta, o kom to odvolávanie vlastne je. „V časoch, keď občania potrebujú zodpovednú vládu, ktorá im podá pomocnú ruku, tak cítim znova len zranené ego, ktoré potrebuje kopať," uzavrel predseda vlády.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky. Ako povedal predseda SaS Richard Sulík , táto vláda stratila oprávnenie k existencii a škodí celej krajine.„Toto trápenie musíme čo najskôr skončiť. Vyzbierali sme podpisy, oslovili sme poslancov strany Hlas-SD, ktorí k našim 20 hlasom pridali ďalších desať,“ vyhlásil Sulík. Dodal, že SaS bola konštruktívnou opozíciou a mali skutočnú vôľu dať tejto vláde šancu.